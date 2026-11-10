'कोई जो मर्जी बोले मैं 15 तारीख को..', इंदौर कॉन्सर्ट कैंसल होने की अफवाह पर बोले दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट के कैंसल होने की खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में थी। अब दिलजीत ने इस खबर पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखी है।

दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर 2026 चल रहा है। अब इंदौर में दिलजीत का कॉन्सर्ट होना है, लेकिन हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि इंदौर का शो कैंसल हो सकता है। अब दिलजीत ने इस खबर पर अपना रिएक्शन दिया है। दिलजीत का कहना है कि ये सब खबर गलत है और उन्होंने फैंस को एक वादा भी किया है।

दिलजीत ने क्या कहा इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर दिलजीत ने कहा कि 15 नवंबर को इंदौर में कॉन्सर्ट जरूर होगा। उन्होंने शो से पहले कुछ मजेदार भी प्लान किया है और ये भी वादा किया कि शो परफॉर्म करने से पहले ह इंदौर का फेमस पोहा भी खाएंगे।

15 को इंदौर आएंगे और 101 प्रतिशत आएंगे दिलजीत ने कहा कि 15 तारीख को इंदौर आ रहे हैं, 101 प्रतिशत आ रहे हैं। सबसे पहले आकर पोहा खाएंगे फिर एनर्जी लेकर चक दे फट्टे।

कोई जो मर्जी बोले मैं जरूर मिलूंगा दिलजीत ने फैंस से यह भी रिक्वेस्ट की है कि फालतू की अफवाहों पर विश्वास ना करें। वह इस शो के लिए पहले से एक्साइटेड थे और इसे करने से पीछे नहीं हटेंगे। कोई जो मर्जी बोले मैं 15 तारीख को जरूर मिलूंगा। आप बस मेरी बात पर विश्वास रखो।

बता दें कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि ऑर्गेनाइजर्स और वेन्यू अथॉरिटीज को ये बोला गया है कि दिलजीत उन गानों को परफॉर्म नहीं करेंगे जो बच्चों पर नेगेटिविली इन्फ्लुएंस करें।

दिलजीत का कॉन्सर्ट क्यों है चर्चा में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वुमन और चाइल्ड डेवलेप्मेंट रजनीश सिन्हा ने कहा, ‘दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट ट्वेंटी वन बिजनेस पार्क को 15 नवंबर को होने वाला था। हमें चंडीगढ़ से एक लेटर मिला है जिसमें ड्रग्स, नशे या हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों का जिक्र है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हमने ऑर्गेनाइजर्स को लेटर लिखकर कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे गाने न गाए जाएं क्योंकि इनका बच्चों पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ सकता है।’

दिलजीत का ऑरा टूर बता दें कि 30 अक्टूबर से दिलजीत ने दिल्ली से अपने ऑरा टूर की शुरुआत की है। दिल्ली में कॉन्सर्ट जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। दिलजीत ने इस दौरान गोट, इक कुड़ी, ललकारा, इश्क दी बाजियां, किन्नी-किन्नी, केस, हंस-हंस जैसे गाने गाए हैं।

दिलजीत की फिल्मों की बात करें तो लास्ट वह फिल्म सतलुज में नजर आए थे। इस फिल्म को लेकर काफी बवाल मचा था। कई विवाद के बाद मेकर्स ने फिल्म को थिएटर की जगह ओटीटी पर रिलीज किया था। फिल्म जी 5 पर स्ट्रीम हुई थी, लेकिन फिर कुछ सीन को लेकर विवाद के बाद मूवी को ओटीटी से भी हटा दिया गया।