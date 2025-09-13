आर्यन खान को देख हैरान हो गए थे दिलजीत दोसांझ, शाहरुख से बोले- जब उनसे मिला तो मुझे लगा...
दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में आर्यन खान के साथ उनकी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए गाना गाया है। दोनों के इस कोलैब्रेशन को लेकर फैंस खुश हुए हैं।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। उनकी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आ रही है जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इसके ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अब आर्यन ने हाल ही में दिलजीत दोसांझ के साथ एक गाना रिकॉर्ड किया है। शाहरुख ने खुद इस कोलैब्रेशन को लेकर एक्साइटमेंट जाहिर की थी। अब दिलजीत ने शाहरुख से आर्यन की तारीफ की है।
क्या बोले दिलजीत
दिलजीत ने लिखा, सर बहुत प्यार जी। आर्यन वी बहुत प्यारा है। पहली बार जब स्टूडियो में मिला, मुझे लगा जैसे आपसे मिल रहा हूं। जो बिल्कुल ही शॉकिंग था मेरे लिए कि आर्यन गिटार भी प्ले कर लेता है और गाता भी उतना ही अच्छा है। जब मैं गाना डब कर रहा था वह हर नोट को जानते थे गाने के। भगवान उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। रिस्पेक्ट।
आर्यन-दिलजीत के कोलैब्रेशन के लिए एक्साइटेड
बता दें कि शाहरुख ने इससे पहले लिखा था, 'दिलजीत पाजी को बड़ी झप्पी। आप बहुत नेक और स्वीट हैं। आशा है आर्यन ने आपको ज्यादा परेशान ना किा हो। लव यू दिलजीत दोसांझ पाजी।'
शाहरुख ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें शाहरुख, आर्यन से फोन पर बात करते हैं और शाहरुख बोलते हैं कि अब वह फेमस हो जाएंगे क्योंकि वह दिलजीत के साथ कोलैब्रेट कर रहे हैं। फैंस भी हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि आर्यन भी गा सकते हैं।
बता दें कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, राघव जुयाल, आनया सिंह, मोना सिंह भी हैं। फिल्म में शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, दिशा पाटनी जैसे स्टार्स का कैमियो भी है।
