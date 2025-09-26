Diljit Dosanjh nominated for Best Actor at International Emmy Awards 2025 for Amar Singh Chamkila Emmy Awards: दिलजीत दोसांझ का कमाल, बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए हुए नॉमिनेट, Bollywood Hindi News - Hindustan
Emmy Awards: दिलजीत दोसांझ का कमाल, बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए हुए नॉमिनेट

दिलजीत दोसांझ को एमी अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए। वहीं अमर सिंह चमकीला फिल्म को भी एक कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 06:59 AM
दिलजीत दोसांझ और उनके फैंस के लिए एक बड़ी खबर आई है। दिलजीत दोसांझ को एमी अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर के लिए नॉमिनेट किया है। दिलजीत को यह नॉमिनेशन उनकी फिल्म चमकीला के लिए मिला है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। इतना ही इस बायोपिक ड्रामा को टीवी मूवी/मिनी सीरीज कैटेगरी के लिए भी नॉमिनेशन मिला है।

दिलजीत ने इम्तियाज को कहा शुक्रिया

दिलजीत ने इस नॉमिनेशन की खुशी शेयर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, यह सब इम्तियाज अली सर की वजह से हुआ है।

अमर सिंह चमकीला फिल्म एक पंजाबी सिंगर चमकीला और उनकी वाइफ पर आधारित फिल्म है जिन्हें मार दिया गया था। दिलजीत ने चमकीला का किरदार निभाया था वहीं परिणीति चोपड़ा ने उनकी पत्नी अमरजोत का।

दिलजीत जब बोले थे चमकीला को लेकर

इस फिल्म को लेकर दिलजीत ने कहा था, ‘जब मुझे पता चला बॉलीवुड में चमकीला पर फिल्म बन रही है। मैं यही सोचता कि ये क्या बनाएंगे। मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम जोड़ी था। मुझे लेकिन उसके राइट्स नहीं मिले तो मैंने उसे फिक्शनल बना दिया। मुझे लगा ये लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब कोविड आया और जोड़ी रिलीज नहीं हुई। मुझे इम्तियाज सर का कॉल आया। मैंने सोचा वह मुझपर केस करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म का ऑफर दिया।’

बता दें कि इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन इसके बावजूद दिलजीत की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई थी।

दिलजीत के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह अब फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में दिलजीत के साथ वरुण धवन, सनी देओल और अहान शेट्टी हैं।

