दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली मंजूरी, 30 अक्टूबर को ही होगा शो, पुलिस ने दी हरी झंडी
Diljit Dosanjh Delhi Concert: दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को पुलिस से मंजूरी मिल गई है। 30 अक्टूबर को ऑरा इंडिया टूर के तहत उनका शो तय समय पर होगा।
दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में 30 अक्टूबर को होने वाले उनके कॉन्सर्ट को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के चलते पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में शो के कैसिंल और पोस्टपोन होने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि अब बुकमायशो ने इस बात को कन्फर्म किया है कि दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट तय तारीख पर ही आयोजित होगा।
दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से क्यों किया था इनकार?
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से कॉन्सर्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। फिर आयोजकों ने पुलिस के सामने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना पेश की। कई दौर की बैठकों के बाद कार्यक्रम को हरी झंडी मिल गई।
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इन शर्ताें पर मिली मंजूरी
दिल्ली पुलिस ने शर्ताें पर दिलजीत दोसांझ के शो को मंजूरी दी है। पुलिस ने पर्याप्त संख्या में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती, एंट्री और एग्जिट गेट पर मेटल डिटेक्टर, आपातकालीन निकासी योजना और ट्रैफिक प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों को दी है। इसके अलावा स्टेडियम के एंट्री और एग्जिट पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखने की बात भी हुई है। जब आयोजकों ने इन सभी शर्तों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया तभी दिल्ली पुलिस ने अप्रूवल जारी किया।
सात शहरों में परफॉर्म करेंगे दिलजीत दोसांझ
दिलजीत दोसांझ अपने ऑरा इंडिया टूर के तहत देश के सात शहरों में परफॉर्म करने वाले हैं। दिल्ली के अलावा इस टूर में इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ शामिल हैं।
दिल्ली-NCR: 30 अक्टूबर 2026
इंदौर: 15 नवंबर 2026
अहमदाबाद: 21 नवंबर 2026
मुंबई: 27 नवंबर 2026
बेंगलुरु: 29 नवंबर 2026
लखनऊ: 5 दिसंबर 2026
चंडीगढ़ में भी एक शो होने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है।
कितने की है दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट?
दिलजीत के लाइव शो को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके कॉन्सर्ट की टिकट बुक कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिलजीत दो साल बाद भारत में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। बता दें, उनके टूर की शुरुआत 30 अक्टूबर 2026 से होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दिलजीत के कॉन्सर्ट के टिकटों की अधिकतम कीमत 18,000 रुपये है।
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