दिलजीत दोसांझ बोले- मुझे बम से उड़ा देंगे...वाह!!! आप बेशक बम फेंको, लेकिन मेरी तरफ से...
दिलजीत दोसांझ ने मुंबई में उनके कॉन्सर्ट को मिले बम की धमकी पर अपना रिएक्शन दिया है। दिलजीत के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि वह इससे डरते नहीं हैं। वह अपने फैंस के लिए हमेशा परफॉर्म करेंगे।
दिलजीत दोसांझ का इंडिया टूर चल रहा है। अब दिलजीत का मुंबई में कॉन्सर्ट है। लेकिन कॉन्सर्ट से पहले जहां दिलजीत ने परफॉर्म करना है यानी महालक्ष्मी रेसकोर्स वहां के लिए बम की धमकी मिली है। इस मामले पर अब दिलजीत का रिएक्शन आया है। दिलजीत ने इस पर कहा कि भले ही उन्हें धमकी मिली है, लेकिन वह भी प्यार ही देना चाहेंगे।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिलजीत ने कहा, ‘दिलजीत को बम से उड़ा देंगे। वाह…उनका मकसद है कि दिलजीत के शो में लोग ना जाएं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गावं चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी तरफ से सिर्फ प्यार है, बाकी वो लोग बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल प्यार से भरा रहेगा। जो मैं गाने गाता हूं गांव से हूं। मैं भी गांव से हूं।’
दिलजीत ने इस दौरान यह भी कहा कि कई लोग बाहर सिक्योरिटी में फंसे हैं और पुलिस पूरी जांच कर रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस को शुक्रिया भी कहा।
कब और क्या मिली धमकी
बता दें कि 27 दिसंबर को मुंबई में दिलजीत का कॉन्सर्ट है और 26 नवंबर को एक ईमेल आया जिसमें धमकी दी गई कि इवेंट में बम ब्लास्ट हो सकता है। धमकी देने वाले ने कई लोकेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी है जिसमें से एक महालक्ष्मी रेसकोर्स भी शामिल है जहां दिलजीत ने परफॉर्म किया है। इसके अलावा इसमें अमिताभ बच्चन का घर जलसा भी शामिल है।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बताई गई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इन धमकियों की सच्चाई का अभी पता नहीं चल पाया है। इस धमकी ने थोड़ी चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि यह धमकी 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी पर मिली है।
500 पुलिस जवान शामिल
वैसे कॉन्सर्ट में टाइट सिक्योरिटी रखी गई है जिसमें 500 मुंबई पलिस जवान शामिल हैं। बम डिटेक्शन और डिस्पोसल स्क्वाड टीम भी वहां है और एंट्री पर टाइट चेकिंग हो रही है। 3 गेट्स को 5 में बढ़ा दिया गया।
दिलजीत के इस कॉन्सर्ट का नाम रूपे ऑरा इंडिया टूर है। दिलजीत अब मुंबई के बाद बेंगलुरु में परफॉर्म करने वाले हैं। ये कॉन्सर्ट 29 नवंबर को होगा। इसके बाद लखनऊ में 5 दिसंबर को कॉन्सर्ट होगा।
इसके बाद 12 दिसंबर को चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट होगा और 19 दिसंबर को कोलकाता में। वहीं 31 दिसंबर को अबु धाबी में दिलजीत परफॉर्म करेंगे।
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