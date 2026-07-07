Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अगर ‘द कश्मीर फाइल्स’ बन सकती है… सतलुज के राइटर ने उठाया सवाल, क्यों हटाई गई उनकी फिल्म

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतुलज के को-राइटर निरेन भट्ट ने हाल में बताया कि जब देश में द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो सकती हैं तो उनकी फिल्म सतलुज कैसे खतरा है और उसे क्यों हटाया गया है।

अगर ‘द कश्मीर फाइल्स’ बन सकती है… सतलुज के राइटर ने उठाया सवाल, क्यों हटाई गई उनकी फिल्म

दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतुलज इस समय सबसे चर्चित फिल्म बनी है। ऐसी फिल्म जिसे OTT पर रिलीज किए जाने के 2 दिनों के भीतर प्लेटफार्म से हटा दिया गया। इस फिल्म को हनी त्रेहन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 रखा गया था जिसे बाद में बदल कर सतलुज बना दिया गया। अब फिल्म के राइटर ने फिल्म को प्लेटफार्म से हटाए जाने पर सवाल किया है। फिल्म समाजसेवी जसवंत सिंह खालड़ा पर बेस्ड है जिन्होंने पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।

सतलुज के राइटर ने उठाया सवाल

फिल्म सतलुज के को-राइटर निरेन भट्ट ने वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत में कहा, ‘मुझे लगता है कि सिस्टम में किसी को इससे बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन असली समस्या बातचीत की पूरी तरह कमी है। सालों से बस चुप्पी साधे रखी गई है। CBFC की तरफ से पूरी खामोशी है। वो हमें यह नहीं बताते कि उन्हें दिक्कत क्या है, कौन से हिस्से उन्हें आपत्तिजनक लगते हैं या ये फैसले कौन ले रहा है। अभी भी, Zee5 'मौजूदा घटना' के बारे में बयान जारी करता है, लेकिन यह नहीं बता पाता कि असल में वे घटना क्या हैं। अगर कोई दिक्कत है, तो आइए बातचीत करें। लेकिन जब वो चुपचाप आपका काम हटा देते हैं, तो आप बातचीत कैसे कर सकते हैं?’

ये भी पढ़ें:जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा? इन्हीं पर बनी है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज
Jaswant Singh Khalra, Diljit Dosanjh s film Satluj

द कश्मीर फाइल्स भी तो हुई रिलीज

NDTV की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन को डर था कि भारत विरोधी लोग इस फिल्म को प्रोपेगैंडा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जवाब में निरेन ने कहा 'यह तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ‘द कश्मीर फाइल्स’ बन सकती है, अगर ‘द केरला स्टोरी’ बन सकती है, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय ताकतों का हथियार क्यों नहीं कहा गया? हमारी ही फिल्म को क्यों चुना गया कि चरमपंथी ताकतें अचानक इसका गलत इस्तेमाल करेंगी? आप सिर्फ एक सीधी-सादी बायोग्राफी को दबाने के लिए दूर की कौड़ी लाकर या शक के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। इसका कोई मतलब नहीं बनता।’

ये भी पढ़ें:इन 10 फिल्मों को कहा जाता है ‘मास्टरपीस’, IMDB पर मिली 8 से ज्यादा रेटिंग

जसवंत सिंह खालड़ा का जीवन है सतलुज

फिल्म सतलुज की कहानी जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। वो एक समाजसेवी और बैंक में काम करते थे। उन्होंने 1984 से लेकर 1994 तक ओंजब में 25 हजार लोगों के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाते हुए जांच की थी। इन लोगों को फर्जी मुठभेड़ में फंसाया जा रहा था, फिर जान से मारकर उन्हें लापता बता कर अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस मामले की जांच में जुटे जसवंत सिंह खालड़ा भी एक दिन गायब हो जाते हैं और फिर करीब डेढ़ महीनों बाद उनकी लाश सतलुज नदी में मिलती है।

ये भी पढ़ें:कृति सेनन ने इसलिए फ्रीज करवाए अपने एग्स, बढ़ गया था वजन
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Diljit Dosanjh Satluj Movie

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।