दिलजीत दोसांझ से पूछा- ‘पंजाबी आ गए ओए’ की जगह ‘इंडिया आ गए ओए’ क्यों नहीं बोलते? सिंगर ने कहा…
Diljit Dosanjh Punjabi Aa Gaye Hoye: दिलजीत दोसांझ ने बताया कि ‘पंजाबी आ गए ओए’ कहने के पीछे क्या वजह है और ये डायलॉग उन्होंने पहली बार कब और क्यों कहा था।
दिलजीत दोसांझ का एक डायलॉग बड़ा फेमस है, ‘पंजाबी आ गए ओए!’ जब दिलजीत भारत में परफॉर्म करते हैं तब भी वह यही डायलॉग बोलते हैं और जब दुनिया के मंच पर गाते हैं तब भी यहीं कहते हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू में दिलजीत से पूछा गया कि आप हर जगह बोलते हो, पंजाबी आ गए ओए, पंजाबी आ गए ओए। मतलब आपको कभी कुछ और बोलते नहीं सुना कि मैं पहला भारतीय हूं जो यहां परफॉर्म कर रहा है या मैं पहला भारतीय हूं जो ऐसा कर रहा है। ऐसा क्यों? पढ़िए इस पर दिलजीत ने क्या कहा।
‘मैं आता हूं पंजाब से और मेरी बोली भी मां बोली पंजाबी ही रही है’ - दिलजीत दोसांझ
राज शमानी के इस सवाल पर दिलजीत दोसांझ ने जवाब दिया, 'पाजी एक तो जगह छोटी-सी है पूरे इंडिया में और दूसरा मैं वहां से आता हूं जहां का अपना रीजनल म्यूजिक है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी गाने गा रहा हूं कि पूरा इंडिया मुझे सुन रहा है। बहुत छोटी-सी जगह से मैं आता हूं पंजाब से, एक स्टेट से आता हूं और मेरी बोली भी मां बोली पंजाबी ही रही। अभी थोड़ा हिंदी फिल्मों की वजह से मैं हिंदी बोलने लगा हूं और कभी मौका मिलता है तो हिंदी गा देता हूं। मैं हिंदी गाने खुद ब खुद नहीं बना पाता। ये 'क्रू' फिल्म का 'नैना' अभी हमने बनाया, वो रिया कपूर जी मेरे से गाना बनवा गए, वरना मैं गाना नहीं बना सकता।'
‘मैं थोड़ा सोनू निगम जितना अच्छा गा सकता हूं’ - दिलजीत दोसांझ
दिलजीत ने आगे कहा, 'तो मैं एक ऐसी जगह आता हूं, जहां का अपना रीजनल म्यूजिक है...था...अब तो बहुत ग्रैंड बन गया है। अब तो ग्लोबल हो गया। लेकिन वो एक फील होता है न जब आप छोटी जगह से आते हो। ओबवियसली पंजाब कहां है? इंडिया में है। तो जब मैं पंजाब की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। लेकिन आप समझो...इंडिया लेवल पे तो बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं थोड़ा सोनू निगम जितना अच्छा गा सकता हूं। वो तो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं। मेरा तो एक अपना स्टाइल है गाने का। तो एक उस जगह से आने का एक फील है कि यार हम वहां से भी आ गए भाई। वो एक ये फील है। जैसे होता नहीं कि बंदा बिहार से आए तो यार हम बिहार से हैं। तो वो एक होती है ना फील। तो ऐसे ही है बात।
‘मतलब देखो जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी तो पंजाब की है’ - दिलजीत दोसांझ
दिलजीत बोले, 'तो इसलिए वो एक वाइब है कि यार हम आ गए छोटी जगह से भी बड़ी जगह पे आ गए भाई। मतलब देखो जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी तो पंजाब की है। तो ओबवियसली वो जो मिट्टी है वो तो ही बोलेगी ही न। और पंजाब कहां है? इंडिया में ही है। मैंने भी देखे हैं कमेंट अपने पोस्ट पर कि आप इंडिया आ गए ओए क्यों नहीं बोलते? पंजाब इंडिया में ही है। वो सिर्फ ऐसा है कि इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया में ऑलरेडी। तो हम एक छोटी सी जगह से आते हैं। तो वो एक फील है कि यार जब बंदा एक छोटी जगह से बड़ी दुनिया के स्टेज पे आ जाए। मेरे फ्रेंड ने एक बात बोली थी जब मैं वहां पे गया था कोचेला। कहता तू रियलाइज नहीं कर रहा कि पंजाबी पहली बार बोली जा रही है वर्ल्ड स्टेज पे। तब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई और स्टेज पे अपने आप मुंह से निकला, पंजाबी आ गए ओए। मैंने नहीं ऐसा सोच के बोला। तो वो स्टेज पे निकली मुंह से अपने आप, पंजाबी आ गए ओए। तो अब तो वो टैगलाइन बन गई। अब तो हमारी मर्चेंडाइज भी अच्छी जा रही है उससे। तो फिर एक जो स्ट्रेटजी बन गई। अब ओबवियसली कंटिन्यू करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे।'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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