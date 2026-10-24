दिल्ली में कॉन्सर्ट की परमिशन मिलते ही दिलजीत दोसांझ ने कसा तंज, बोले- बन गईं रील्स, हो गई डिबेट…
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का 30 अक्टूबर को एक कॉन्सर्ट होना है। इस कॉन्सर्ट को पहले परमिशन नहीं मिली थी, अब इजाजत मिल गई है। कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है।
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को दिल्ली में परमिशन मिल गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पंजाबी सिंगर ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो पहले परमिशन नहीं मिले को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ दिलजीत के कॉन्सर्ट को परमिशन दी है।
दिल्ली में 30 अक्टूबर को होगा दिलजीत का कॉन्सर्ट
दिल्ली में दिलजीत का कॉन्सर्ट 30 अक्टूबर को होना है। शुक्रवार को ही दिलजीत के शो को परमिशन मिली है और उन्होंने शुक्रवार को ही अपने लाइव का एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में दलिजीत कहते हैं बन गईं रील्स, हो गई डिबेट...अब 30 को मिलते हैं दिल्ली में।
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परमिशन मिलने पर दिलजीत ने कसा तंज
दिलजीत ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें दिलजीत दोसांझ पहाड़ों के बीच किसी छत पर बैठ ग्रीन टी पीते नजर आ रहे हैं। दिलजीत वीडियो में कहते हैं- क्या अच्छा दिन है, क्या अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मैं ये कह रहा था कि बन गईं रील्स, हो गए ट्वीट्स, हो गईं न्यूजरूम की डिबेट्स? तो अब मिलते हैं दिल्ली में। पहले न्यूज पता कर लिया करो, बात पता कर लिया करो। कच्चा धुआं मारने से अच्छा है, पहले बात करें। डिबेट पर डिबेट चली जा रही हैं, ट्वीट पर ट्वीट चले जा रहे हैं। पहले बात किया करो, फिर बात किया करो।
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कई मीटिंग्स के बाद दिलजीत के कॉन्सर्ट को मिली परमिशन
दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, कई सारी मीटिंग्स के बाद दिल्ली पुलिस परमिशन देने के लिए राजी हुई। पुलिस के साथ आयोजकों की कई बार मीटिंग हुई। ऑर्गनाइजर्स ने सिक्योरिटी कारणों को लेकर डिटेल में प्लान बताया। इस प्लानिंग से संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने कॉन्सर्ट को हरी झंडी दिखाई है।
क्यों दिलजीत के शो को पहले नहीं मिली थी इजाजत?
दिलजीत का कॉन्सर्ट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना है। पहले शो के रद्द होने को लेकर खबर आई थी, लेकिन BookMyShow ने इस बारे में एक बायन जारी किया। उन्होंने कहा कि ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट के रद्द होने की खबरें गलत हैं। उन्होंने बताया कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन से जुड़े कुछ अतिरिक्त इंतजाम करने को कहे थे। इन इंतजामों को पूरा करने तक परमिशन अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, न कि इसे रद्द किया गया था।
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किन-किन शहरों में होने हैं दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट
दिलजीत के ऑरा टूर इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर से दिल्ली को होगी। दिल्ली के बाद दिलजीत इंदौर (15 नवंबर), अहमदाबाद (21 नवंबर), मुंबई (27 नवंबर), बेंगलुरु (29 नवंबर), लखनऊ (29 नवंबर) और फिर चंड़ीगढ़ और कोलकाता में दिलजीत के कॉन्सर्ट होंगे। हालांकि, चंड़ीगढ़ और कोलकाता की डेट्स का अभी ऐलान नहीं किया गया है।
बता दें, दिलजीत दोसांझ ने करीब दो साल बाद भारत में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस टूर के टिकटों की अधिकतम कीमत 18 हजार रुपये हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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