दिल्ली पुलिस ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए नहीं दी परमिशन, पत्र में लिखे 3 कारण
दिल्ली में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट अब 30 अक्टूबर को नहीं होगा। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 3 कारण देते हुए शो की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। कौन-से 3 कारण? आइए बताते हैं।
दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए बुरी खबर है। अगर आपने 30 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले उनके कॉन्सर्ट की टिकट बुक कर ली है या बुक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आखिर पुलिस ने यह फैसला क्यों लिया? आइए जानते हैं।
दिल्ली पुलिस ने बुकमायशो के पत्र का दिया जवाब
एचटी सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण जिला) ने बुकमायशो को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया है। इसमें 14 अक्टूबर 2026 को दिए गए आवेदन का जिक्र करते हुए बताया गया है कि 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ के ‘ऑरा इंडिया टूर’ के आयोजन की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार किया गया था।
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दिलजीत दोसांझ को क्यों नहीं मिली कॉन्सर्ट की अनुमति?
दिल्ली पुलिस ने पत्र में लिखा कि सुरक्षा से जुड़े खतरों, त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारियों को देखते हुए इस आयोजन को अनुमति नहीं दी जा सकती।
कितने रुपये में बिक रही है दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकट?
दिलजीत दोसांझ करीब दो साल बाद भारत में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। उनके ‘ऑरा इंडिया टूर’ की शुरुआत 30 अक्टूबर 2026 को दिल्ली से होनी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस टूर के टिकटों की अधिकतम कीमत 18,000 रुपये है। ऐसे में दिल्ली में होने वाले शो को अनुमति नहीं मिलने से उन फैंस को झटका लग सकता है, जो उन्हें लाइव परफॉर्म करते देखने की तैयारी कर रहे थे।
इन शहरों में परफॉर्म करेंगे दिलजीत दोसांझ
दिलजीत दोसांझ के इंडिया टूर में दिल्ली के अलावा कई शहर शामिल हैं। टूर का घोषित शेड्यूल इस प्रकार है:
इंदौर: 15 नवंबर 2026
अहमदाबाद: 21 नवंबर 2026
मुंबई: 27 नवंबर 2026
बेंगलुरु: 29 नवंबर 2026
लखनऊ: 5 दिसंबर 2026
इसके अलावा, चंडीगढ़ में भी दिलजीत दोसांझ का एक शो होना है, लेकिन अभी तक इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।
पोस्टपोन होगा दिल्ली वाला कॉन्सर्ट?
फिलहाल, दिलजीत की टीम की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दिल्ली वाला कॉन्सर्ट कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन।
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