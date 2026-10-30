दिलजीत दोसांझ ने बताया, अब दिल्ली में कब होगा अगला कॉन्सर्ट; उठी इन गानों पर रोक लगाने की मांग
Diljit Dosanjh News: दिलजीत दोसांझ का आज दिल्ली में कॉन्सर्ट होने वाला है। यह कॉन्सर्ट शाम 7 बजे के बाद शुरू होगा और रात 10 बजे तक खत्म हो जाएगा।
दिलजीत दोसांझ आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। कॉन्सर्ट से पहले उन्होंने लाइव आकर फैंस से बातचीत की और बताया कि उनके पास गानों की लंबी लिस्ट है, लेकिन वक्त कम है। ऐसे में यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन-सा गाना गाएं और कौन-सा छोड़ें।
दिलजीत ने कहा कि कुछ गाने छूटने से फैंस नाराज हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने लाइव आकर कुछ गाने सुनाने का फैसला किया। उन्होंने फैंस से अपनी पसंद के गाने मैसेज करके बताने को भी कहा। इसी दौरान एक फरमाइश पर उन्होंने कॉन्सर्ट में ‘सांसों की माला’ गाने का वादा किया।
मेट्रो से आने की अपील
दिलजीत ने फैंस से कॉन्सर्ट में आने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की। उनके मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि शो को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवा रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पार्किंग की सुविधा नहीं है, इसलिए मेट्रो से पहुंचना सबसे सुविधाजनक रहेगा।
रात 10 बजे खत्म करना होगा शो
दिलजीत ने बताया कि सख्त दिशानिर्देशों के चलते शो हर हाल में रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। कॉन्सर्ट शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ऐसे में उन्होंने फैंस से शाम 6:30 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की अपील की, ताकि वे शुरुआत से ही शो का आनंद ले सकें।
अब अगली बार दिल्ली में कब होगा कॉन्सर्ट?
दिलजीत ने बताया कि 2026 में उनके इस टूर का यह पहला शो है। उन्होंने कहा कि अब वह दोबारा 2028 में दिल्ली आएंगे, इसलिए इस बार की परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जान लगा देंगे।
कॉन्सर्ट से पहले कुछ गानों पर रोक लगाने की मांग
इस बीच, कॉन्सर्ट से पहले चंडीगढ़ निवासी डॉ. पंडितराव धरेनावर ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी (साउथ-ईस्ट) को पत्र लिखकर कुछ गानों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा ठेके’ और ‘जेब विचों फीम लब्बीया’ जैसे गानों को कॉन्सर्ट में गाने पर रोक लगाने की मांग की है। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि इन गानों के बोल बदलकर गाने की अनुमति भी न दी जाए।
बच्चों को स्टेज पर न बुलाने की मांग
शिकायत में कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज पर बुलाने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि तेज आवाज और चमकती लाइट्स बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं।
बुलेट बेल्ट पहनने पर भी जताई आपत्ति
डॉ. धरेनावर ने कॉन्सर्ट में छाती पर सिल्वर बुलेट बेल्ट यानी नकली कारतूसों की पट्टी पहनने पर भी आपत्ति जताई है। उनके मुताबिक, ऐसी चीजें पहनना और बंदूक चलाने जैसे इशारे करना हिंसा को बढ़ावा देने का संदेश दे सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला
शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2019 के एक आदेश का हवाला भी दिया है। उनके अनुसार, इस आदेश में शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में ‘नशामुक्त भारत अभियान’ का भी उल्लेख किया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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