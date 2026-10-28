दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम, 700 मीटर पहले ही रुक जाएंगी गाड़ियां, 2000 गार्ड्स होंगे तैनात
दिलजीत दोसांझ का दिल्ली में बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। इस कॉन्सर्ट के लिए काफी बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सिक्योरिटी भी काफी टाइट की जा रही है।
दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट है 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। यह कॉन्सर्ट काफी बड़ा होने वाला है और इसके लिए काफी टाइट सिक्योरिटी की तैयारी की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगभग 2,000 निजी गार्ड तैनात किए जाने की उम्मीद है। अब रिपोर्ट्स हैं कि वेन्यू के आसपास भीड़ को संभालने और जाम से बचने के लिए एडिश्नल ट्रैफिक पाबंदियां लगाने, पार्किंग की सुविधाएं देने और पैदल चलने वालों के लिए एक अलग जोन बनाने का प्लान बना रहे हैं।
सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई
ये कदम तब उठाए गए हैं जब दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में सुरक्षा चिंताओं और त्योहारों के मौसम में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए इस इवेंट के लिए परमिशन देने से मना कर दिया था।
1500 से 2000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रिकमेंड
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 1500 से 2000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रिकमेंड किए हैं जो ऑर्गेनाइजर्स द्वारा प्रपोज किए गए 400 गार्ड्स से ज्यादा है। सिक्योरिटी के इतने गंभीर इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि स्टेडियम में आने वाली भारी भीड़ को संभाला जा सके। बता दें कि इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 55,000 लोगों की है।
ऑर्गेनाइजर्स ने एडिशनल पार्किंग स्पेस की भी मांग की है। इन सबका मोटिव पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। साथ ही शो से पहले और बाद में होने वाली ट्रैफिक भीड़ को कम करना है।
500 से 700 मीटर के दायरे में गाड़ी की मूवमेंट लिमिटिड
पुलिस 500 से 700 मीटर के दायरे में गाड़ी की मूवमेंट को लिमिट करने का भी प्लान कर रही है जिससे यह इलाका केवल पैदल चलने वालों के लिए होगा और वहां सिर्फ आर्टिस्ट को ले जाने वाले वाहनों और जिनके पास इवेंट के लिए स्पेशल परमिशन है बस उनकी गाड़ियों की एंट्री होगी।
वहीं ऑर्गेनाइजर्स परफॉरमेंस रैंप को बढ़ाने का भी प्लान कर रहे हैं ताकि दिलजीत ऑडियंस के और करीब आ सकें और अपने फैंस से इंटरैक्ट कर सकें। हालांकि इस प्रपोजल के अप्रूवल का इंतजार है।
दिल्ली से शुरू होगा दिलजीत का टूर
बता दें कि दिल्ली के कॉन्सर्ट से दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर शुरू होगा। इसके बाद भारत के कई शहरों में ये कॉन्सर्ट होगा।
आगे कहां होंगे दिलजीत को कॉन्सर्ट
दिल्ली के बाद दिलजीत, 15 नवंबर को इंदौर में परफॉर्म करेंगे, 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में। चंडीगढ़ भी इस टूर का हिस्सा है, लेकिन अभी डेट और वेन्यू की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
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