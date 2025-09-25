Diljit Dosanjh Breaks Silence On India Pakistan Match Says My film Sardarji 3 Was Shot Before Pahalgam Attack भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर दिलजीत दोसांझ ने उठाए सवाल, बोले- मेरी फिल्म तो पहलगाम हमले से..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDiljit Dosanjh Breaks Silence On India Pakistan Match Says My film Sardarji 3 Was Shot Before Pahalgam Attack

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर दिलजीत दोसांझ ने उठाए सवाल, बोले- मेरी फिल्म तो पहलगाम हमले से...

दिलजीत दोसांझ ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच को लेकर अब अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि मैच हमले के बाद हुआ है और उनकी फिल्म तो पहले शूट हुई थी।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 11:17 AM
share Share
Follow Us on
भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर दिलजीत दोसांझ ने उठाए सवाल, बोले- मेरी फिल्म तो पहलगाम हमले से...

पहलगाम हमले के बाद दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 को भारत में बैन कर दिया था क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थीं। दिलजीत ने उस समय काफी सफाई दी थी। हालांकि अब भारत-पाकिस्तान मैच के बाद दिलजीत ने इस मामले पर फिर अपनी बात रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कई जवाब हैं देने को, लेकिन वह चुप हैं।

दिलजीत बोले तिरंगे की हमेशा इज्जत करता हूं

एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें दिलजीत, तिरंगे को सैल्यूट करते हैं और कहते हैं, वो मेरे देश का झंडा है। हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। इसके बाद वह दर्शकों से परमिशन मांगते हैं कुछ बोलने के लिए। वह पंजाबी में बोलते हैं कि जब मेरी फिल्म सरदार जी 3 रिलीज हुई थी तब फरवरी थी, लेकिन मैच खेले जा रहे हैं।

भारत-पाक मैच पर बोले

दिलजीत ने फिर कहा, 'उस हमले के बाद और आज भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आतंकवादियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। डिफ्रेंस ये है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद हुआ है।'

मुझे एंटी नेशनल बताया गया

दिलजीत ने फिर मीडिया को निशाना साधा और कहा, ‘नेशनल मीडिया ने मुझे एंटी नेशनल बताया, लेकिन सिख और पंजाबी कम्यूनिटी कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकती।’

बता दें कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। भारत मैच जीत गई थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की टीम को ग्रीट नहीं किया।

कई जवाब हैं, लेकिन मैं चुप हूं

दिलजीत ने आगे कहा, ‘मेरे पास कई जवाब हैं, लेकिन मैं चुप रहा और सब अपने अंदर रखा। आपको कोई कुछ भी बोले, आप अपने अंदर जहर नहीं रख सकते। मैंने जिंदगी से यह सीखा है। मैं आगे भी और बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं।’

Diljit Dosanjh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।