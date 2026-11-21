'आप मुझे छेड़ोगे तो मैं जवाब दूंगा', दिलजीत दोसांझ ने किस पर साधा निशाना?
दिलजीत दोसांझ ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करने के दौरान कहा- आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। दिलजीत गाएगा तो प्रॉलब्लम है।
दिलजीत दोसांझ ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने कॉन्सर्ट के दौरान एक बार फिर कहा कि आखिर उन पर ही सवाल क्यों उठाया जाता है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी परफॉर्मेंस की तुलना मशहूर विदेशी बैंड कोल्डप्ले की परफॉर्मेंस से करते हुए कहा कि जब वो गाते हैं कि 'आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई', तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। दिलजीत दोसांझ ने बिना किसी राजनैतिक दल का नाम लिए कहा- आप छेड़ो मत मुझे। आप मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। और जिससे आप पंगे ले रहे हैं, वो बंदा कब का जा चुका है यहां से यार। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि वह तो पूरे मजे ले रहे हैं, उनकी तरफ से तो उनको भी आई लव यू है।
'उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इधर..'
दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट में कहा, "जिस स्टेडियम में इस वक्त हम हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का... दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। हमने वेम्बिली में भी शो किया, लेकिन इस जगह पर आकर शो करने की जो तमन्ना थी, वो आप लोगों ने पूरी की। थैंक्यू सो मच यार। आई लव यू। यहां पर पिछली साल जो बैंड आकर कोल्डप्ले ने प्ले किया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इधर आकर शो करना है। लेकिन एक बात मैं कहूं आपसे? जब कोल्डप्ले का बैंड गाता है, वो गाता है आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई। तब तो किसी को दिक्कत नहीं होती है।"
दिलजीत बोले- ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है?
दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मुझे गाना पसंद है वो। आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। दिलजीत गाएगा तो प्रॉलब्लम है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये क्यों है डबल स्टैंडर्ड? कोई बाहर से कलाकार आकर गाएगा उससे दिक्कत नहीं है, दिलजीत से दिक्कत है। दिलजीत दोसांझ ने कहा, “मेरे को कहता है, तू बाहर से आया है। अरे मेरा जन्म तो यहीं हुआ है, मैं होलुलुलू में थोड़ी पैदा हुआ हूं। बंदा पूरी दुनिया में घूमता हो... ये मेरे पीछे जो म्युजिशियन्स हैं। ये सारे यहीं पैदा हुए हैं और इंडियन्स हैं।”
पाबंदियां मुझ पर ही लगानी हैं आपको?
दिलजीत दोसांझ ने कहा कि पाबंदियां मेरे पर ही लगानी हैं आप लोगों तो? अच्छा मुझे जो मुझ पर पाबंदियां लगाते हैं, उनसे दिक्कत नहीं है कोई। मैं पूरे मजे ले रहा हूं। मेरी तरफ से उनको भी आई लव यू है। दिलजीत दोसांझ ने कहा, "एक शेर में बात लपेट दूंगा मैं। एक शेर सुना दूं? सुना ही देता हूं, क्योंकि उसके बात पता नहीं शेर पर भी पाबंदी लग जाए। "जो होया ए होणा ही सी, ते होणी रोक्या रुकणी नहीं। एक वारी जो शुरू हो जावे, ते फिर ऐवीं रुकदी नहीं।" (जो हुआ वो तो होना ही था, होनी को कोई नहीं टाल सकता, एक बार जब बात शुरू हो जाए, तो ऐसे ही नहीं रुकती)
'आप मुझे छेड़ोगे तो मैं जवाब दूंगा'
दिलजीत दोसांझ ने कहा- देखो । तो मुझे छेड़ो मत, मैं प्रोग्राम करूंगा, टैक्स दूंगा और चला जाऊंगा। आप छेड़ो मत मुझे यार, और जिससे आप पंगे ले रहे हैं, वो बंदा कब का जा चुका है यहां से यार। दिलजीत दोसांझ ने अपनी बात को एक शेर के साथ ही खत्म करते हुए कहा कि कुछ रास्ते मुश्किल थे, कुछ बातं में गम भी था, कुछ शहर के लोग जालिम भी थे, मुझे मरने का शौक भी था। दिलजीत दोसांझ ने यह वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट किया है, जिसमें कमेंट सेक्शन में लोगों के ढेरों रिएक्शन्स आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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