दिलजीत दोसांझ की फैन्स से अपील- डाउनलोड की हुई सतलुज ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें
दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज ओटीटी प्लैटफॉर्म से भले हट गई हो लेकिन कई लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। दिलजीत ने लोगों से अपील की है कि इसे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें।
दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज कॉन्ट्रोवर्सी में है। स्ट्रीमिंग के दो दिन बाद ही यह ओटीटी प्लैटफॉर्म जी5 से हटा दी गई। अब दिलजीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह लाइव सेशन में अपने फैन्स से बातें करते दिख रहे हैं। दिलजीत बोलते हैं कि उन्हें पता था कि ये होगा। उन्होंने लिखा कि अब यह मूवी घर-घर पहुंच ही गई है। लोगों ने डाउनलोड कर ली है। इस बात की तसल्ली है।
दुखी लेकिन संतुष्ट हैं दिलजीत
हनी त्रेहान के डायरेक्शन में बनी मूवी सतलुज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर बेस्ड है। एक लाइव सेशन में दिलजीत बोले, 'घटना 1995 में हुई थी और उस वक्त इस पर लोगों को बात तक नहीं करने दी। ये आज भी हो रहा है। हद हो गई। मैं थोड़ा दुखी हूं। 2026 है और हम आज भी वहीं खड़े हैं। यह पहले दिन से ही पता था। इसी वजह से हम फिल्म प्रमोट नहीं कर सके और बिना किसी को बताए रिलीज कर दी। अगर हमने रिलीज के दो दिन पहले भी फिल्म प्रमोट कर दी होती तो यह रिलीज ही ना होती। पर अब मैं संतुष्ट हूं कि यह हर घर पहुंच गई है। आपके पास फिल्म है। लोगों ने डाउनलोड कर ली है। आज यूथ इस पर बात कर रहा है।' लाइव स्ट्रीम के दौरान दिलजीत यह भी बोले, जितना भी परेशान करना है कर लो, मैं मरते दम तक पंजाब के साथ रहूंगा।
जानते थे बैन होगी फिल्म
दिलजीत ने यह भी कहा कि उन्हें पता था ऐसा होगा। बोले, 'जहां मैं आज हूं, यहां संडे की शाम है। शुक्रवार को ही लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, ये मेरे दिमाग में था, तो यह कोई शॉक नहीं है क्योंकि हां ऐसा लग रहा था कि जब सोमवार को ऑफिस खुलेंगे तो ये बैन हो सकती है। मुझे यह नहीं पता था कि संडे की शाम को ही हो जाएगी। हमें फिल्म शुरू करने में डेढ़ साल लग गया था। एडिट होने के बाद फिल्म 4 साल लटकी रही। मैं तो फिल्म के साथ दो साल ही जुड़ा हूं, हनी पाजी (त्रेहान) ने इसे छह साल दिए हैं।'
फिल्म बांटने की अपील
दिलजीत ने खुशी जताई कि लोगों ने फिल्म देखी और डाउनलोड कर ली है। वह बोले, 'मैं अब संतुष्ट हूं कि फिल्म घर-घर पहुंच गई है। फिल्म आपके पास है, लोगों ने डाउनलोड कर ली है। यूथ इस पर बात कर रहा है। मैंने एक वीडियो देखा, बहुत प्यारा वीडियो, जो सुबह जागने के बाद देखा जिसमें फिल्म गुरुद्वारा साहिब में चलाई जा रही थी। मैं संतुष्ट हूं कि फिल्म आप तक पहुंच गई है। जो मेहनत सबने की है, आप तक पहुंचनी जरूरी थी और पहुंज गई है। ईश्वर की कृपा है मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब आप लोग इसे आपस में बांट सकते हैं। ये आपकी फिल्म है। '
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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