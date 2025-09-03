Diljit Dosanjh Ammy Virk Sanjay Dutt Sonam Bajwa have extended their support to families affected by the Punjab floods पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए ये 8 सेलेब्स, मदद का बढ़ाया हाथ, Bollywood Hindi News - Hindustan
पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए ये 8 सेलेब्स, मदद का बढ़ाया हाथ

पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं बल्कि अपने प्रभाव से पूरे देश को एकजुट होकर पंजाक के लिए खड़े होने का संदेश भी दे रहे हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:06 AM
पंजाब की सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उफान दर्जनों इलाकों में तबाही मचा रहा है। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। हालात मुश्किल हैं। इसी बीच पंजाबी सिनेमा और बॉलीवुड के कई सितारे आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। किसी ने गांवों को गोद लिया है तो कोई बाढ़ प्रभावित परिवारों की जिम्मेदारी उठा रहा है।

दिलजीत दोसांझ

सुपरस्टार गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों को गोद लिया है। दिलजीत स्थानीय प्रशासन और NGO के साथ मिलकर राहत कार्य चला रहे हैं। उनकी टीम फिलहाल प्रभावित लोगों को खाने-पीने का सामान, साफ पानी और मेडिकल सहायता मुहैया करा रही है। भविष्य के लिए पुनर्वास की योजनाओं पर भी काम शुरू हो गया है।

एम्मी विर्क

पंजाबी सिंगर और एक्टर एम्मी विर्क ने घोषणा की है कि वे और उनकी टीम बाढ़ प्रभावित 200 परिवारों के घरों की जिम्मेदारी उठाएंगे। एम्मी ने कहा, "हम सब एकजुट होकर, अपनी क्षमता अनुसार, जरूरतमंदों की मदद करें।"

सोनम बाजवा

एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम के जरिए पंजाब के लोगों के लिए संवेदना जताई और लिखा, "मेरा दिल इन मुश्किल वक्त में पंजाब के साथ है। मैं कुछ संगठनों को डोनेट कर रही हूं और सभी से अपील करती हूं कि वे भी आगे आएं। हर छोटी मदद भी इस वक्त बहुत मायने रखती है।"

संजय दत्त

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने भी सोशल मीडिया पर अफसोस जताते हुए कहा, “पंजाब की बाढ़ से हुई तबाही दिल तोड़ने वाली है। मेरी दुआएं और सहयोग हमेशा पंजाब के साथ है।”

विकी कौशल

विकी कौशल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, “पंजाब और उत्तर के अन्य क्षेत्रों में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर दुख हो रहा है…गांवों में बाढ़ आ गई है, लोग पीड़ित हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो प्रभावित हैं। रब मेहर बख्शे। कुछ रब दे बंदे जेडे पिंडाच जा जा के मदद करदे पाए आ... ओहानु सलाम। अपना काम करने के लिए पता लगा रहा हूं और पहुंच रहा हूं। प्रभावित क्षेत्रों को दीर्घकालिक मदद की आवश्यकता होगी। हम इसमें एक साथ खड़े हैं।”

सोनू सूद

सोनू सूद ने कहा कि वह पंजाब के साथ हैं और इस बाढ़ आपदा से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा, “आप सभी के साथ मिलकर, हम सभी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, तो बेझिझक हमें संदेश भेजें। हम आप तक पहुंचने और हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। पंजाब मेरी आत्मा है। चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ गंवाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम पंजाबी हैं और हार नहीं मानते।”

अन्य सेलेब्स

इनके अलावा गिप्पी ग्रेवाल, गायक करण औजला, रंजीत बावा, इंद्रजीत निक्कू और सुनंदा शर्मा भी मदद के लिए आगे आए हैं। गिप्पी ग्रेवाल ने अजनाला के बाढ़ प्रभावित इलाके में मवेशियों के लिए ट्रक भरकर चारा भेजा है। करण औजला भी आगे आए और कहा कि वह प्रभावित लोगों की दवाइयां, नावें, भोजन और मवेशियों के लिए चारे में मदद कर रहे हैं।

Diljit Dosanjh

