Diljit Dosanjh Ahmedabad Concert: अटकी है फायर NOC, इन 4 गानों पर बैन की मांग, जानें सुरक्षा इंतजाम और टिकट की कीमत
Diljit Dosanjh Concert: दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट अब अहमदाबाद में होने जा रहा है। ये कॉन्सर्ट 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। आइए जानते हैं इस कॉन्सर्ट से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स।
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अब अहमदाबाद में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। उनका ये कॉन्सर्ट 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्सर्ट की तैयारी अहमदाबाद में भी जोरों पर है। वहीं, दिलजीत के कॉन्सर्ट से पहले उनके कुछ गानों को लेकर पाबंदी की मांग भी उठी है। आइए जानते हैं दिलजीत के कॉन्सर्ट से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स।
कब है दिलजीत दोसांझ का अहमदाबाद कॉन्सर्ट?
21 नवंबर को होने वाले कॉन्सर्ट से पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शराब, नशे और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर पाबंदी लगाने की मांग की है। इसके अलावा कॉन्सर्ट में तेज आवाज, चमकती लाइटों और बच्चों को स्टेज पर बुलाने को लेकर भी चिंता जताई गई है।
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दिलजीत के इन गानों पर उठी पाबंदी की मांग
पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में दिलजीत के मुख्य तौर पर चार गानों पर पाबंदी की मांग उठी है। इनमें 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके', 'जेब विचो फीम' और 'जट्ट फायर करदा' शामिल हैं। बाल संरक्षण अधिकारी का मानना है कि इन गानों में शराब, अफीम, नशे और हथियारों का जिक्र है, जिसका बच्चों और युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है।
अभी दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को फायर डिपार्टमेंट से नहीं मिली NOC
रिपोर्ट्स की मानें तो दिलजीत के अहमदाबाद कॉन्सर्ट में 70 हजार से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे में दर्शकों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कॉन्सर्ट से पहले फायर ब्रिगेड के अधिकारी स्टेडियम के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे थे। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि स्टेडियम में 44 से ज्यादा निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। फायर डिपार्टमेंट ने मैनेजमेंट से पूछा है कि इन दरवाजों की चाबियां किसके पास हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होगी।
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कॉन्सर्ट में आने वालों की सुरक्षा का रखा जाएगा पूरा ध्यान
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी एनओसी नहीं मिली है। ये एनओसी तभी मिलेगी जब आयोजक सुरक्षा से जुड़ी कुछ और जांचें पूरी कर लेंगे और शुक्रवार तक एक जरूरी मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे। फायर अधिकारी मिथुन मिस्त्री ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 300 पोर्टेबल अग्निशामक लाए जा रहे हैं और 50 फायर मार्शल भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, कॉन्सर्ट में 50 नगर निगम कर्मचारी बचाव वाहनों के साथ तैयार रहेंगे।
1300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात
कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद में होने वाले कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां भी मिली हैं। पुलिस इन धमकियों को लेकर भी काफी गंभीर है और इसी वजह से कॉन्सर्ट की सिक्योरिटी को भी काफी कड़ा रखा गया है। अहमदाबाद पुलिस और साइबर क्राइम सेल धमकी भरे ईमेल स्रोतों की तकनीकी जांच कर रही है। कॉन्सर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 1300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने तक बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड लगातार जांच करते रहेंगे।
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दिलजीत के कॉन्सर्ट के टिकट की कीमत?
दिलजीत दोसांझ का ये कॉन्सर्ट दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। ये कॉन्सर्ट 6 घंटे चलेगा। इस दौरान दिलजीत दोसांझ हिंदी और पंजाबी गाने गाते नजर आएंगे। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकट आप बुक माय शो से बुक कर सकते हैं। इस कॉन्सर्ट के टिकट की कीमत 1,499 से शुरू हो रही है। वहीं, ये कीमत 18,999 तक हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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