Delhi: दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली वाले कॉन्सर्ट के लिए करवाई मेट्रो की स्पेशल व्यवस्था, पढ़ें डिटेल्स

Delhi: दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली वाले कॉन्सर्ट के लिए करवाई मेट्रो की स्पेशल व्यवस्था, पढ़ें डिटेल्स
Diljit Dosanjh Delhi Concert: दिलजीत दोसांझ 30 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन दिल्ली में परफॉर्म करने वाले हैं। उनका कॉन्सर्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा।
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली मेट्रो की स्पेशल व्यवस्था की गई है। दिलजीत का शो 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आस-पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो जो रात 11 बजे बंद हो जाती हैं, वो रात के 12 बजे तक चालू रहेंगी। दिलजीत ने खुद इस बारे में बताया है और लोगों से मेट्रो से आने की अपील की है।
दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?
वीडियो में दिलजीत ने कहा, ‘हमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम आपको ये रिक्वेस्ट कर दें। जो मेट्रो है न वो हमारे शोज के लिए रात को 12 बजे तक ओपन कर दी है। वेन्यू यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो आपको वहां पार्किंग नहीं मिलेगी इसलिए अगर आप मेट्रो से आएंगे तो आपको सुविधा होगी। बहुत नजदीक में है मेट्रो जेएलएन स्टेडियम के। तो आप मेट्रो से उतरेंगे, झट से आकर डांस किया, गाना गाया और भंगड़े पाए, फिर मेट्रो में बैठकर वापस चले गए। सबसे आसान आपको मेट्रो वाला रूट ही पड़ेगा और 12 बजे तक मेट्रो ओपन रहेंगी।’
कितने बजे शुरू होगा दिलजीत का दिल्ली वाला कॉन्सर्ट?
लोगों को शाम 4 बजे तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचने को कहा गया है। वहीं दिलजीत ने अपने वीडियो में बताया कि अगर लोग 7 बजे तक सेटल हो गए तो 7.30 बजे तक शो शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि शो रात के 10 बजे तक खत्म हो जाएगा।
दिलजीत के दिल्ली वाले कॉन्सर्ट के लिए क्या-क्या ले जाना होगा?
आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होगा। इसके साथ ही टिकट या फिर मेल पर आया बुकिंग कन्फर्मेशन का स्क्रीनशॉर्ट साथ रखना होगा।
कितनी देर चलेगा दिलजीत का दिल्ली वाला कॉन्सर्ट?
बुक माय शो के मुताबिक, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट ढाई घंटे चलेगा। बीच में मुश्किल से 15 मिनट की ब्रेक होगी।
कॉन्सर्ट में इन चीजों को ले जाने पर रहेगी पाबंदी
1. लैपटॉप और पावर बैंक जैसे पोर्टेबल चार्जिंग डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है।
2. बड़े बैकपैक वाले बैग ले जाने पर पाबंदी रहेगी।
3. ब्लेड, चाकू, कैंची, पॉकेट नाइफ, चेन और नुकीली ज्वेलरी जैसी चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
4. लेजर पेन और पॉकेट लेजर जैसे उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे।
5. लाइटर, स्काई लालटेन, पटाखे, फ्लेयर्स और आग पकड़ने वाली दूसरी चीजें ले जाना मना होगा।
6. किसी भी तरह के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को कॉन्सर्ट में ले जाने या उसका सेवन करने की सख्त मनाही है।
7. मार्कर, पेन और स्प्रे पेंट भी प्रतिबंधित सामान की सूची में शामिल हैं।
8. कार्यक्रम स्थल के बाहर से खरीदा गया खाना या कोई भी पेय पदार्थ अंदर नहीं ले जा सकेंगे।
9. बिना सील वाले सिगरेट के पैकेट और वेप समेत किसी भी तरह के स्मोकिंग डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके बाद कहां होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट?
इंदौर: 15 नवंबर 2026
अहमदाबाद: 21 नवंबर 2026
मुंबई: 27 नवंबर 2026
बेंगलुरु: 29 नवंबर 2026
लखनऊ: 5 दिसंबर 2026
चंडीगढ़ में भी एक शो होने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें