फिल्म के मुहूर्त शॉट पर नहीं पहुंचा हीरो, इंतजार में बैठे डायरेक्टर ने शुरू कर दी एक्टिंग, बनी ये क्लासिक मूवी
हिंदी फिल्मों में एक ऐसी भी फिल्म बनी है जिसमें डायरेक्टर ही फिल्म का हीरो बन गया। एक्टर जब शूटिंग पर नहींपहुंचे तो डायरेक्टर परेशान हो गए। उन्होंने हीरो के आउटफिट पहने और शूटिंग शुरू कर दी। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में से एक थी।
1957 ने एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने उस समय के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया था। फिल्म की कहानी और किरदारों ने ऑडियंस के बीच अलग जगह बनाई। गाने तो आज भी जबरदस्त हिट हैं। लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक बड़ी मजेदार कहानी है। फिल्म का नाम था प्यासा। इस फिल्म में गुरु दत्त लीड किरदार विजय बने नजर आए थे। खास बात ये है कि उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले को लिखा और डायरेक्ट किया था। लेकिन असल में ये बड़ी फिल्म उस दौर के के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ बनाई जानी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि डायरेक्टर को ही एक्टर बनना पड़ा।
गुरु दत्त ने दिलीप कुमार को सुनाई कहानी
ये बात 1956 से शुरू होती है। गुरु दत्त अपनी फिल्म प्यासा की कहानी लेकर उस समय के बड़े एक्टर दिलीप कुमार के पास पहुंचे। उस समय दिलीप कुमार तराना, आन, संगदिल और देवदास जैसी फिल्मों से कमाल कर चुके थे। तीन बार फिल्मफेयर का अवॉर्ड भी जीत चुके थे। ऐसे में फिल्ममेकर्स की वो पहली पसंद हुआ करते थे। दिलीप कुमार के एक्टिंग टैलेंट को जानते हुए गुरु दत्त अपनी फिल्म प्यासा के लिए उन्हें साइन करने पहुंचे। गुरु दत्त ने फिल्म की कहानी दिलीप कुमार को सुनाई। उन्हें बहुत पसंद आई। लेकिन एक्टर ने अपनी फीस करीब डेढ़ लाख मांगी। क्योंकि गुरु दत्त इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे तो ये फीस उन्हें उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा लगी। फीस को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। बाद में दिलीप कुमार ने उन्हें ऑफर दिया कि वो ये फिल्म उनके लिए बनाए। वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर भी लाकर दे देंगे।
मुहूर्त शॉट पर नहीं पहुंचे दिलीप कुमार
गुरु दत्त अपनी फिल्मों में जान डाल देते थे। उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में भी बहुत मेहनत की थी। ऐसे में वो अपना सपना किसी और को कैसे दे सकते थे। दिलीप कुमार की ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। लेकिन एक्टर ने जुबान दी कि वो ये फिल्म जरूर करेंगे। उस समय पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता था। किसी का भी वादा सबसे ऊपर था। 1956 का वो शूटिंग वाला दिन आया। मुहूर्त शॉट होना था। कैमरा, लाइट सब सेट था। कई मेहमान भी शूटिंग का मुहूर्त शॉट देखने पहुंचे। गुरु दत्त भी बस अपने एक्टर दिलीप कुमार का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था। सब बस दिलीप कुमार की राह तक रहे थे। अगर कोई छोटा एक्टर होता तो गुरु दत्त कैसे भी काम करवा लेते।
गुरु दत्त ही बन गए हीरो
लेकिन ये उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार थे। सेट पर मौजूद मेहमान अब जाने लगे। इंतजार करने की हद हो गई। गुरु दत्त भी इंतजार कर हार चुके थे। ऐसे में उन्होंने वो किया जिसने कमाल कर दिया। वो खुद फिल्म के लीड हीरो विजय के गेटअप में आए और शूटिंग शुरू कर दी। असली हीरो नहीं आया तो डायरेक्टर गुरु दत्त ही फिल्म के हीरो बन गए। इस पर भी कमाल ये हुआ कि फिल्म प्यासा उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इंटरनेशनल मंचों पर भी फिल्म को सराहा गया। बाद में एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने इस फिल्म को नहीं करना का दुख जताया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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