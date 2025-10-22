अमिताभ बच्चन के लिए दिलीप कुमार ने क्रू को दिखाया था अपना गुस्सैल रूप, चिल्लाकर कही थी ये बात

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के लिए सेट पर क्रू को डांटने लगे थे दिलीप कुमार। दोनों ने इस फिल्म में निभाया था अहम किरदार, आज भी पसंद की जाती हगे दो लीजेंड एक्टर की ये फिल्म।

बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर्स माने जाते हैं। दोनों ही एक्टर ने अपने समय में शानदार फिल्मों से ऑडियंस के जहन छाप छोड़ दी। खास बात ये रही जब अमिताभ अपने करियर के चरम पर थे तब उन्होंने दिलीप कुमार के साथ शक्ति नाम की शानदार फिल्म की थी जिसमें वो उनके बेटे के किरदार में थे। इस फिल्म से जुड़ा किस्सा हाल में अमिताभ बच्चन ने अपने शो कौन बनेगा करोडपति के सेट पर सुनाया था।

अमिताभ के लिए क्रू पर चिल्लाने लगे थे दिलीप कुमार दरअसल, अमिताभ के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार जावेद अख्तर और उनके बेटे फरहान अख्तर शो पर आए थे। दोनों की बातचीत के दौरान अमिताभ ने दिलीप कुमार के गुस्सैल रवैए को याद किया। एक्टर ने बताया कि कैसे वो क्रू मेंबर पर चिल्लाने लगे थे। अमिताभ वो किस्सा याद करते हुए कहा, “शक्ति फिल्म का क्लाइमेक्स था जो कि हमको एयरपोर्ट पर शूट करना था जहां वो (दिलीप कुमार) हमको गोली मारते हैं और हम उसको रिहर्स कर रहे थे और क्योंकि वो एयरपोर्ट का सीन था और एयरपोर्ट की परमिशन जो थी वो बहुत ही कम समय के लिए मिली थी और माहौल जो था अंधेरा था।”

दोनों कर रहे थे रिहर्सल अमिताभ ने आगे कहा, “ऐसा था प्रोडक्शन वाले बात कर रहे थे। हम रिहर्स कर रहे थे दिलीप साहब के साथ। अचानक उन्होंने हाथ छोड़ा इतनी जोर से क्रू के ऊपर चिल्लाया। उन्होंने कहा आप देख नहीं रहे कि एक कलाकार रिहर्सल कर रहा है। बस चुप हो जाओ।’ इतनी कदर तो जिंदगी में कभी नहीं मिली थी मुझे।”

