करियर की बेस्ट परफॉरमेंस देने के बाद भी राज कपूर से अवॉर्ड हार गए थे दिलीप कुमार, ये थी वजह
करियर की बेस्ट फिल्म देने वाले दिलीप कुमार क्यों राज कपूर से हार गए थे बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड? दोनों एक्टर्स की फिल्मों की कहानी ने ऑडियंस को प्रभावित किया था। दिलीप कुमार की फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की लेकिन फिर भी राज कपूर के इस किरदार से हार गई।
1961 में दिलीप कुमार के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक गंगा जमुना रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वैजंयती माला उनकी हीरोइन थी। खुद दिलीप कुमार ने इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ इसकी कहानी, स्क्रीनप्ले लिखा था और वो ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी गंगा जमुना। गंगा के किरदार में एक्टर की परफॉरमेंस ने कमाल कर दिया था। लेकिन करियर की बेस्ट परफॉरमेंस देने के बाद भी दिलीप कुमार, राज कपूर से बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड हार गए थे।
राज कपूर से हार गए थे दिलीप कुमार
ये 9वां फिल्मफेयर अवॉर्ड था। 1961 में आई फिल्मों के लिए 1962 में अवॉर्ड दिए गए। नॉमिनेशन में दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, डायरेक्शन में BR चोपड़ा, नितिन बोस, हीरोइन में पद्मिनी, सायरा बानो, म्यूजिक की केटेगरी में रवि, मोहम्मद रफी जैसे नाम शामिल थे। ये रात खास थी। इस दिन अपने काम के लिए एक्टर को सराहना मिलने वाली थी। ये वो साल था जब दिलीप कुमार अपनी फिल्म गंगा जमुना के लिए तारीफें बटोर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि अवॉर्ड तो वही जीतने वाले हैं। लेकिन जब नाम का एलान हुआ तो राज कपूर जीत गए। उन्होंने अपनी फिल्म 'जिस देश में गंगा बहती है' में राजू का किरदार निभाने के लिए अवॉर्ड जीता। दिलीप कुमार हार गए थे। सबसे बेस्ट फिल्म बनाने वाला एक्टर राज कपूर से उस रात हार गया था।
इसलिए राज कपूर बने थे बेस्ट एक्टर
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों राज कपूर उस साल के बेस्ट एक्टर चुने गए थे। आखिर उनकी फिल्म की कहानी क्या थी? फिल्म 'जिस देश में गंगा बहती है' में राज कपूर ने एक अनाथ बच्चे का किरदार निभाया था जिसे संगीत से प्यार है। वो गलती से एक डाकुओं से गिरोह में शामिल हो जाता है। उसे डाकुओं के सरदार की बेटी से प्यार हो जाता है। राजू को पता चलता है कि ये गिरोह अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते हैं जिससे समानता आ सके। कहानी में राजू डाकुओं को भी अपनी अच्छाई से मोह लेता है और उन्हें अहिंसा का मार्ग दिखता है। फिल्म का ये सामाजिक न्याय का अंश ने राज कपूर को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतने में मदद की। इस किरदार की वजह से जिसने समाज में भलाई की उसे बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड किया गया। वहीं गंगा जमुना में दिलीप कुमार का किरदार पारिवारिक और निजी कहानी थी।
खास था अवॉर्ड फंक्शन
उस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड वैजयंती माला ने जीता था। बेस्ट फिल्म बनी थी जिस देश में गंगा बहती है, मोहम्मद रफी ने अपने गाने 'चश्मे बद्दूर के लिए बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड अपने नाम किया। ये साल इन कलाकारों के लिए खास था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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