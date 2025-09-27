दिलीप कुमार ने घर के कोनों में क्यों लगवा रखे थे फिर टैंक? सायरा बानो ने बताई थी सेहत से जुड़ी यह वजह

दिलीप कुमार ने घर के कोनों में क्यों लगवा रखे थे फिर टैंक? उनकी पत्नी सायरा बानो ने बताई थी एक्टर की सेहत और अभिनय से जुड़ी यह दिलचस्प वजह।

दिवंगत बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार जुलाई 2021 में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। जब दिलीप कुमार की मौत हुई तो वह 98 साल के थे। दिलीप कुमार ने दुनिया को 'मुगल-ए-आजम', 'देवदास', 'सौदागर', 'कर्मा' और 'क्रांति' जैसी कई ऐतिहासिक फिल्में की थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार अपनी अदाकारी के दौरान इतनी गहराई में उतर जाया करते थे कि उनके घर के हर कोने में एक फिश टैंक रखवाया गया था। जब उनकी एक प्रशंसक को इस बारे में पता चला तो वह हैरान रह गईं।

दिलीप साहब को पशु प्रेमी थे उनके फैन हुआ यूं कि दिलीप कुमार से मुलाकात करने जब कोई उनके बंगले पर आया करते तो वह काफी गंभीर चेहरा बनाकर उनके घर में लगे फिश टैंक के पास ले जाया करते, और कहा करते कि वो मछलियों के बात करें, ये मछलियां जवाब देंगी। लोग इसे दिलीप कुमार का पशु-पक्षियों से लगाव ही समझा करते थे, लेकिन एक बार जब उनकी एक प्रशंसक उनके घर पहुंची तब उन्हें दिलीप कुमार की पत्नी से इन फिश टैंक के पीछे का राज पता चला। बाद में यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील भी की।