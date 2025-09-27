Dilip Kumar Kissa Tragedy King Had Fish Tanks in His House Reason is Shocking दिलीप कुमार ने घर के कोनों में क्यों लगवा रखे थे फिर टैंक? सायरा बानो ने बताई थी सेहत से जुड़ी यह वजह, Bollywood Hindi News - Hindustan
दिलीप कुमार ने घर के कोनों में क्यों लगवा रखे थे फिर टैंक? सायरा बानो ने बताई थी सेहत से जुड़ी यह वजह

दिलीप कुमार ने घर के कोनों में क्यों लगवा रखे थे फिर टैंक? उनकी पत्नी सायरा बानो ने बताई थी एक्टर की सेहत और अभिनय से जुड़ी यह दिलचस्प वजह।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 01:54 PM
दिवंगत बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार जुलाई 2021 में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। जब दिलीप कुमार की मौत हुई तो वह 98 साल के थे। दिलीप कुमार ने दुनिया को 'मुगल-ए-आजम', 'देवदास', 'सौदागर', 'कर्मा' और 'क्रांति' जैसी कई ऐतिहासिक फिल्में की थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार अपनी अदाकारी के दौरान इतनी गहराई में उतर जाया करते थे कि उनके घर के हर कोने में एक फिश टैंक रखवाया गया था। जब उनकी एक प्रशंसक को इस बारे में पता चला तो वह हैरान रह गईं।

दिलीप साहब को पशु प्रेमी थे उनके फैन

हुआ यूं कि दिलीप कुमार से मुलाकात करने जब कोई उनके बंगले पर आया करते तो वह काफी गंभीर चेहरा बनाकर उनके घर में लगे फिश टैंक के पास ले जाया करते, और कहा करते कि वो मछलियों के बात करें, ये मछलियां जवाब देंगी। लोग इसे दिलीप कुमार का पशु-पक्षियों से लगाव ही समझा करते थे, लेकिन एक बार जब उनकी एक प्रशंसक उनके घर पहुंची तब उन्हें दिलीप कुमार की पत्नी से इन फिश टैंक के पीछे का राज पता चला। बाद में यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील भी की।

क्यों लगाए थे घर के कोनों में फिश टैंक?

दरअसल सायरा बानो ने इन फिश टैंक को घर के हर कोने में रखे जाने के बारे में बताया कि हमारा बंगला काफी बड़ा है, अगर कुछ और फिश टैंक भी रखेंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिलीप कुमार को ट्रैजिडी वाली फिल्में कर-करके उनकी आंखों से पानी आने लगा है और उन्हें माइग्रेन की शिकायत रहने लगी है। घर के कोनों में फिश टैंक रखना असल में एक वॉटर थैरिपी का हिस्सा है। ऐसा करने से दिलीप साहब का उनकी तबीयत में राहत मिलती है। यह सुनकर उनकी यह प्रशंसक हैरान रह गई थीं।

