दिलीप कुमार को क्यों थी अपनी भाभी बेगम पारा से नफरत? अमेरिकी सैनिक जेब में रखते थे फोटो

बेगम पारा दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की बीवी थीं। वह उस जमाने की बोल्ड एक्ट्रेस थीं जिन्हें पहली बॉम्बशेल कहा गया। एक्टर अयूब खान की मां बेगम पारा सोनम कपूर की फिल्म सावरिया में भी दिखाई दी हैं।

हिंदी सिनेमा के ट्रैजेडी किंग दिलीप कुमार की लव लाइफ और फिल्में अक्सर चर्चा में रहती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ और भाइयों के बारे में लोग कम जानते हैं। दिलीप कुमार के 12 भाई-बहन थे। इनमें छह भाई और पांच बहने थीं। दिलीप कुमार के अलावा उनके एक और भाई एक्टर थे जिनका नाम नासिर खान था। उनका फिल्म करियर कुछ खास नहीं चला। नासिर की पत्नी बेगम पारा भी जानी-मानी एक्ट्रेस थीं। कम लोग जानते हैं कि वह संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में दिखाई दी हैं। बेगम पारा ने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। वह काफी बोल्ड थीं। दिलीप कुमार उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते थे। जानते हैं दिलीप कुमार की फैमिली और बेगम पारा से जुड़ा ये अनसुना किस्सा।

अमेरिकी सैनिक जेब में रखते थे फोटो एक्ट्रेस बेगम पारा को भले ही आज की जनरेशन ना जानती हो पर वह अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री रह चुकी हैं। उस जमाने के हिसाब से पारा काफी बोल्ड और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली थीं। उन्हें ट्रेंड सेटर कहा जाता था। 1940 और 50 के दशक में उनके बोल्ड फोटोशूट्स और लाइफस्टाइल की वजह उन्हें बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और ग्लैमरस गर्ल माना जाता है। बेगम पारा का उस दौर में इतना क्रेज था बताया जाता है कि अमेरिकी सैनिक जेब में उनके फोटोज रखते थे।

जज पिता की बेटी थीं बेगम पारा बेगम पारा का जन्म पाकिस्तान में 1926 में हुआ था। वह रसूख वाली मुस्लिम फैमिली थीं। उनका नाम जुबैदा-उल-हक रखा गया था लेकिन प्यार से उन्हें पारा कहकर बुलाया जाता था। पारा के पिता उस वक्त जज थे। पिता का ट्रांसफर होता रहता था तो पारा ने जालंधर के स्कूल में पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। कॉलेज के दिनों में ही पारा काफी बोल्ड थीं। उन्हें घुड़सवारी और स्पोर्ट्स में रुचि थी। क्रिकेट उनका फेवरिट था। वह एक्ट्रेस बनना चाहती थीं हालांकि घरवाले नहीं चाहते थे कि वह हिरोइन बनें। पारा के भाई ने बंगाली एक्ट्रेस प्रोतिमा से शादी की थी और वह बंबई में रहते थे।

ऐसी मिलीं फिल्में पारा अपने भाई के घर जातीं तो भाभी के साथ फिल्मी लोगों से मुलाकात होती थी। उन्होंने भाई की लाइफस्टाइल देखकर तय किया कि फिल्मों में काम करना है। भाभी के साथ शूट पर गईं और फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। उनकी पहली फिल्म चांद थी। 17 साल में उनका फिल्मी डेब्यू हो गया। फिल्म सुपरहिट हो गई और पारा जानी-मानी एक्ट्रेस बन गईं। उन्होंने सोहनी महवाल, जंजीर, नील कमल, सुहागरात जैसी फिल्मों में काम किया। वह उस जमाने की महंगी एक्ट्रेस थीं।

बोल्ड फोटोशूट के चर्चे लाइफ मैगजीन के लिए उनका बोल्ड फोटोशूट चर्चा में था। बेगम पारा का मानना था कि उनका फिगर अच्छा है तो बोल्ड शूट में कोई दिक्कत नहीं। बेगम पारा ने दिलीप कुमार के भाई नासिर खान के साथ काम किया और उनसे प्यार हो गया। नासिर शादीशुदा थे। उनकी पत्नी से रिश्ते खराब थे। वह उनसे अलग हुए और बेगम पारा से उनकी शादी हो गई। दिलीप कुमार इस शादी के खिलाफ थे। वजह बेगम पारा की बोल्ड लाइफस्टाइल, शराब-सिगरेट पीना, पार्टी करना। दिलीप को लगता था कि उनका भाई बेगम पारा के शौक पूरे नहीं कर पाएगा। इसी वजह से बेगम पारा और दिलीप कुमार के बीच इतनी तल्खी थी कि दोनों एक-दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे।



