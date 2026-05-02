'हम सब एक हैं' में 'धुरंधर' एक्टर राकेश बेदी संग दिलीप जोशी ने किया था काम, कहा- 'वो बड़े स्टार थे फिर भी...'
'धुरंधर 2' और उनके कैरेक्टर्स की तारीफ न सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि स्टार्स ने भी जमकर की। ऐसे में अब टेलीविजन का फेमस सिटकाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल यानी एक्टर दिलीप जोशी ने 'धुरंधर' एक्टर राकेश बेदी संग काम करने के दिनों को याद किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा डंका बजाया कि इसके सामने कई बड़ी फिल्में धड़ाम हो गईं। 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'धुरंधर 2' की चर्चा भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी हो रही है। रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' डे वन से ही शानदार कमाई कर रही है। 'धुरंधर 2' और उनके कैरेक्टर्स की तारीफ न सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि स्टार्स ने भी जमकर की। ऐसे में अब टेलीविजन का फेमस सिटकाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल यानी एक्टर दिलीप जोशी ने 'धुरंधर' एक्टर राकेश बेदी संग काम करने के दिनों को याद किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
दिलीप ने राकेश संग किया था ये टीवी शो
बता दें कि साल 1998 में आए शो 'हम सब एक हैं' में दिलीप जोशी ने राकेश बेदी के साथ काम किया था। हाल ही में दिलीप ने IANS से बात करते हुए 'धुरंधर' में जमील जमाली के रोल में अपने दोस्त राकेश बेदी की सफलता के बारे में बात करते हुए कहा, 'आज, पूरी दुनिया उनके काम की तारीफ करती है और मैं राकेश जी के बारे में बात करने के लिए बहुत छोटा हूं।'
एक सीनियर एक्टर हैं वो
दिलीप जोशी ने आगे कहा, 'एक सीनियर एक्टर हैं और कई सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। वह बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे।' दिलीप ने पुरानी यादों में खोकर 1998 के सिचुएशनल कॉमेडी शो हम सब एक हैं में राकेश के साथ काम करने को याद किया, जो नेशनल इंटीग्रेशन के बैकग्राउंड वाली एक जॉइंट फैमिली के बारे में है।
बड़े स्टार थे, फिर भी वह बहुत विनम्र थे
दिलीप ने आगे कहा, 'हम सब एक हैं के दौरान, राकेश जी पहले से ही एक बहुत बड़े स्टार थे, फिर भी वह बहुत विनम्र थे। जब हमने 1998 में साथ काम किया, तो उन्होंने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट या इतने बड़े स्टार हैं। हम सब उस समय काफी नए थे, और हमने एक टीम की तरह साथ काम किया।'
'धुरंधर 2' के बारे में
'धुरंधर 2' 2025 की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हमजा, पाकिस्तान के लयारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है। इस सीक्वल में इस बात की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है। रणवीर, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पांडोर और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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