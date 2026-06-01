क्या होता है फुरकत-ए-गम? अक्षय कुमार के ‘ऐ मेरी-मेरी जोहराजबीं’ गाने में खूब गाई होगी ये लाइन
हिमेश रेशमिया के गाने मजेदार होते हैं। इसकी लिरिक्स समझ आए ना आए लोग गाते बड़े इंट्रेस्ट से हैं। उनका एक गाना है ऐ मेरी-मेरी जोहराजबीं, इसमें वह बोलते हैं फुरकत-ए-गम मिटा जा। आप जानते हैं ये कैसा गम होता है?
अक्षय कुमार की फिल्म फिर हेरा-फेरी म्यूजिकल बैंगर थी। इसके गाने अभी भी लोगों की प्ले लिस्ट में रहते हैं। हों भी क्यों ना म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया जो थे। इसके गाने उन्होंने गाए भी हैं। जैसे मुझको याद सताए तेरी, ऐ मेरी जोहराजबीं। आपने भी ये गाने खूब गाए होंगे। कभी गौर किया है कि हिमेश रेशमिया ओ मेरी मेरी जोहराजबीं वाले गाने में क्या गा रहे हैं? वह एक शब्द बोलते हैं, 'फुरकते' गम मिटा जा। क्या आपको इसका मतलब पता है? चलिए गाने की लिरिक्स डिकोड करते हैं।
क्या है फुरकते गम?
हेरा-फेरी फ्रेंचाइजी लोगों को जितनी पसंद है, उतने ही इसके गाने। फिर हेरा-फेरी के दो गाने सबसे ज्यादा पॉप्युलर हैं। एक तो ऐ मेरी मेरी जोहराजबीं। दूसरा मुझको याद सताए तेरी। गाने हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं जो मास के बीच काफी पॉप्युलर हैं। ऐ मेरी मेरी जोहराजबीं गाना तो पुरानी फिल्म वक्त की याद दिलाता है। इसको उन्होंने मॉडर्न तरीके से पेश किया। इस गाने में वह अपनी जोहराजबीं को बुला रहे हैं। शब्द फुरकत-ए-गम का मतलब है, जुदाई का दर्द। फुरकत का मतलब जुदाई होता है।
क्या कहना चाह रहे हैं हिमेश
तो हिमेश बोल रहे हैं ऐ मेरे चांद जैसे उजले माथे वाली, जुदाई का गम मिटा जा। इश्क दा जाम दिखा जा। इसके बाद बोलते हैं, जुम्मेरात की रात है, आ जा और साथ निभा जा। यही गाना नहीं मुझको याद सताए तेरी में भी हिमेश ने गाने को मजेदार पंच दिया है वह गाते हैं, कितने अरमाण,माण,माण, माण, माण...जागे तेरे वास्ते सोणिये... ऑल डे ऑल नाइट मुझको याद सताए तेरी। इस गाने की लिरिक्स भी कई लोग गलत गाते रहे। कई लोगों ने इसे ओनली-ओनली मुझको याद सताए तेरी समझकर गाया है।
देखें जोहराजबीं की लिरिक्स
ऐ मेरी मेरी जोहराजबीं
ऐ मेरी मेरी जोहराजबीं
फ़ुरकत ए गम मिटा जा
इश्क दा जाम दिखा जा
जुम्मे रात रात है आजा
साथ साथ निभा जा
साथ साथ निभा जा
जुम्मे रात रात है आजा
साथ साथ निभा जा
साथ साथ निभा जा
मिलने का वादा
कहीं टूट ना जाए
उम्मीदों का धागा
कहीं टूट ना जाए
तेरा प्यार अगर जो
मुझको मिल जाए
मेरे अरमानों को
जरा चैन आ जाए
फुरकत ए गम मिटा जा
इश्क दा जाम दिखा जा
जुम्मे रात रात है आजा
साथ साथ निभा जा साथ
हिमेश रेशमिया के मजेदार गाने
हिमेश रेशमिया लिरिक्स में कुछ भी डाल दें। गाना डीजे पर खूब बजता है। हुक्का बार,तंदूरी नाइट्स, आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी ऐसे ही गानों के उदाहरण हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।