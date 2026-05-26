जोहराजबीं का असली मतलब जानते हैं? वक्त फिल्म के गाने का ये शब्द है बेहद रोमांटिक, कई लोग हैं अनजान
ऐ मेरी जोहराजबीं... इस गाने पर आपने अंकल-आंटी को खूब डांस करते देखा होगा। कभी सोचा कि आखिर ये जोहरजबीं कौन थीं? या इस शब्द का कोई मतलब होता है क्या?
वक्त फिल्म का गाना 'ऐ मेरी जोहराजबीं' टाइमलेस है। आज भी किसी शादी या फंक्शन में जब पुरानी जनरेशन डांस करती है तो डीजे पर ये गाना बज जाता है। लोहड़ी, होली जैसे त्योहारों पर भी कपल के लिए गाना चलाया जाता है। इस गाने को बड़े लोग छेड़छाड़ में गाते हैं, नई जनरेशन भी मजे लेती है। क्या आपको पता है, जोहराजबीं कौन थीं और इस शब्द का क्या मतलब है? आखिर किसने लिखा है यह खूबसूरत गाना। यहां पढ़ें वक्त फिल्म और गाने से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बातें।
कौन हैं जोहराजबीं?
दिलवाले दुलहनिया का वो सीन याद है जब ‘मेहंदी लगा’ के रखना गाने पर डांस हो रहा होता है और अचानक अमरीश पुरी आ जाते हैं? इसके बाद गाना चलता है, ऐ मेरी जोहराजबीं, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसीं और मैं जवां, तुझपे कुर्बान मेरी जान मेरी जां। यह गाना ओरिजनली वक्त फिल्म का है। इसे आज भी कई जनरेशंस के बीच पसंद किया जाता है। गाना इतना प्यारा है कि लोगों का ध्यान शायद ही गया हो कि जोहराजबीं कौन है? कई लोगों को ये भी लगता है कि फिल्म में अचला सचदेव का नाम जोहराजबीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, यह उनकी तारीफ में बोला गया एक शब्द है। जिसका मतलब भी बहुत रोमांटिक और खूबसूरत है। मजेदार बात यह है कि डीडीएलजे में अचला सचदेव काजोल की दादी बनी हैं। वक्त फिल्म में उन्हें ही जोहराजबीं कहा गया था।
क्या है जोहराजबीं का मतलब
ऐ मेरी जोहराजबीं गाना वक्त फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। बलराज साहनी इस गाने को गाते हैं। अचला सचदेव उनकी पत्नी बनी हैं, वह शरमाती दिखती हैं। दरअसल जोहरा एक अरबी शब्द है। इसे शुक्र माना जाता है जो कि सुंदरता का प्रतीक है, जिसे चांद से भी जोड़कर देखते हैं। जबीं का मतलब माथा होता है। इस गाने में बलराज साहनी अचला खाना को प्यार से जोहराजबीं यानी चांद जैसे माथे वाली बोल रहे हैं।
किसने लिखा था यह गाना
ऐ मेरी जोहराजबीं गाना साहिर लुधियानवी ने लिखा था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर रवि थे और मन्ना डे ने आवाज दी है।
क्या है वक्त की कहानी
वक्त फिल्म 1965 में आई थी और इसके डायरेक्टर यश चोपड़ा थे। फिल्म की कहानी सीख देने वाली है। इसमें बलराज साहनी एक रईस इंसान हैं। उनका भरापूरा परिवार और खुशहाल जिंदगी है। उन्हें खुद पर गर्व भी होता है लेकिन वक्त ऐसी पलटी मारता है कि उनका सब कुछ बिखर जाता है। भूकंप में उनका सब कुछ तबाह हो जाता है और बलराज साहनी गरीबी के दिन देखते हैं। फिल्म में सुनील दत्त, राज कुमार, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर जैसी कास्ट है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।