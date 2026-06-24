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स्मिता पाटिल को अपनी हथेली पर दिखी थी मौत की रेखा? दुनिया जल्दी छोड़ने का था आभास

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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स्मिता पाटिल के निधन ने हर किसी को झटका दिया। हालांकि वह अपने करीबियों से अक्सर कहा करती थीं कि ज्यादा नहीं जिएंगी। उन्होंने महेश भट्ट से अपने हाथ की रेखाओं का भी जिक्र किया था।

स्मिता पाटिल को अपनी हथेली पर दिखी थी मौत की रेखा? दुनिया जल्दी छोड़ने का था आभास

स्मिता पाटिल ने उस वक्त दुनिया छोड़ दी जब वह महज 31 साल की थीं। वह अपने करीबियों से कहती रहती थीं कि उनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी। यह बात महेश भट्ट एक इंटरव्यू में भी बता चुके हैं। इतना ही नहीं स्मिता के साथ एक और अजीब घटना जुड़ी है। उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन से जुड़ा डरावना सपना देखा। उसके अगले ही दिन वह मौत के करीब पहुंच गए थे। यह बात उनके कुली वाले एक्सीडेंट के पहले की है।

आखिरी वक्त में अकेली थीं स्मिता

स्मिता पाटिल अपने आखिरी समय में अकेली और डिप्रेस थीं। यह बात उनके कई करीबी बता चुके हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1986 में बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद सेप्टिसीमिया और लेबर से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्होंने दम तोड़ा। हालांकि उनके करीबी मानते हैं कि अकेलेपन और दुख ने उन्हें रिकवर नहीं होने दिया।

पहले से था मौत का आभास

स्मिता पाटिल राज बब्बर को बहुत प्यार करती थीं। दोनों ने 1983 में शादी की थी। उन्हें अपनी मौत का आभास था। वह राज बब्बर से बोलती थीं कि उनके साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाएंगी। राज उन्हें चुप करवा देते। उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से भी कहा था कि जब वह इस दुनिया से जाएं तो उन्हें दुलहन की तरह रुखसत करें। यहां तक कि महेश भट्ट भी बता चुके हैं कि स्मिता पाटिल बताती थीं कि उनके हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी है। वह इसे अपनी मौत की रेखा मानती थीं। कहती थीं कि वह ज्यादा नहीं जी पाएंगी। दुर्भाग्य से यह सच भी हो गया।

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जब अमिताभ का सपना हुआ सच

स्मिता पाटिल से जुड़ी एक और शॉकिंग घटना अमिताभ बच्चन बता चुके हैं। बात 1982 की है। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह जब बंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब स्मिता का देर रात फोन आया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया था कि उनसे जुड़ा डरावना सपना देखा है। अगले ही दिन सेट पर उनके साथ वो हादसा हुआ जिसके चलते अमिताभ बच्चन मौत के मुंह तक जाकर वापस आए।

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कैसा था स्मिता पाटिल का आखिरी वक्त

प्रतीक के जन्म के बाद स्मिता काफी कमजोर हो गई थीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें बुखार रहता था। जिस दिन उनका निधन हुआ, उस दिन भी उन्हें बुखार था। डॉक्टर उनके देखने आई। ड्रिप चढ़ाई और आराम करने को कहा। दिन बीतते ही स्मिता को उलझन होने लगी। उन्होंने अपनी दोस्त पूनम ढिल्लों से फोन पर बात की। उनसे कहा कि वह आ जाएं तो अच्छा फील होगा। शाम के वक्त राज बब्बर भी जा रहे थे। स्मिता उनके साथ जाना चाहती थीं। राज बब्बर ने उनकी हेल्थ का हवाला देते हुए मना कर दिया। उसी शाम स्मिता को खून की उलटी आई, वह कोमा में गईं, उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वह चल बसीं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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Smita Patil

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