आरडी बर्मन ने इस गाने में इंस्ट्रूमेंट की जगह बजाई है कंघी, आपने पचासों बार गाया होगा, क्या पकड़ पाए ?
आरडी बर्मन को लोग यूं ही मैड जीनियस नहीं कहते थे। उनकी क्रिएटिविटी का लेवल कोई टच नहीं कर सकता। उन्होंने एक गाने में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जगह कंघी से साउंड निकाला है। आप सब उस गाने को सुनते हैं और कभी नोटिस नहीं कर पाए।
राहुल देव बर्मन जिन्हें पूरी दुनिया आरडी बर्मन के नाम से जानती है, उन्हें मैड जीनियस भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि जब वह गानों की रिकॉर्डिंग करते थे तो गाने में जान डालने वाली आवाजों की तलाश करते थे। यह आवाज किसी भी चीज की हो सकती थी चाहे वो पानी की छपाक हो, कांच की बोतल का साउंड हो, घुंघरू, ट्रक का हिस्सा, चम्मच, ग्लास और ना जाने क्या-क्या। एक फिल्म में उन्होंने कंघी की किर-किर भी इस्तेमाल की थी, आपमें से शायद ही कोई समझ पाया हो।
जब पड़ोसन के गाने में लगा क्रिएटिवी का तड़का
आरडी बर्मन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके गानों में आपको गजब की क्रिएटिविटी मिल जाएगी। फिल्म पड़ोसन का गाना 'मेरे सामने वाली खिड़की में' एक ऐसा ही मास्टरपीस है। इस गाने की रिहर्सल चल रही थी तो पंचम दा को स्पार्क नहीं मिल रहा था जो एक शरारती पड़ोसी लड़के के किरदार पर जमे।
प्लास्टिक की कंघी से निकाला साउंड
फिल्म में सुनील दत्त वो शरारती लड़के बने हैं जो अपनी पड़ोसन को रिझाते हैं। इस गाने को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो शुरुआत में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। कैस्टो मुखर्जी कंघी से झाड़ू बजाते दिखते हैं इसके साथ जो साउंड आता है वो वाकई कंघी का था। आप जब गाना ध्यान से सुनेंगे तो बैकग्राउंड में एक मजेदार क्रिक-क्रिक जैसी आवाज सुनाई देगी। यह साउंड पंचम दा ने कंघी से निकाला था। यह सामान्य प्लास्टिक की कंघी थी जो बालों में इस्तेमाल की जाती है।
जब पंचम दा ने जेब से निकाली कंघी
गाने में कंघी आने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। रिकॉर्डिंग के समय पंचम दा कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो गाने में शरारत का तड़का लगा सके। स्टूडियो में बड़े-बड़े म्यूजिशियन बैठे थे, वॉयलन और गिटार तैयार थे लेकिन पंचम दा को कुछ रॉ ऐंड रियल चाहिए था।
जेब से निकाली कंघी और किया कमाल
पुरानी रिपोर्ट्स बताती हैं अचानक पंचम दा ने अपनी जेब में हाथ डाला, अपनी कंघी निकाली और उसे एक खुरदरी सतह पर रगड़ना शुरू कर दिया। जब उससे 'कर्र-कर्र' की आवाज़ निकली, तो पंचम दा खुशी से उछल पड़े।
किशोर कुमार भी रह गए थे दंग
जब किशोर कुमार ने देखा कि पंचम एक कंघी को माइक के पास रखकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। किशोर कुमार ने उनका मजाक भी उड़ाया लेकिन जब पूरा गाना तैयार होकर सामने आया, तो हर कोई दंग रह गया।
अब सुनकर देखें गाना
यहां हम आपको इस गाने का लिंक दे रहे हैं। जब ये गाना सुनेंगे और कंघी का साउंड नोटिस करेंगे तो ये गाना पहले जैसा नहीं रहेगा।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
