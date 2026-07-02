Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाना रिकॉर्ड करने से पहले सिंगर मुकेश क्यों रहते थे व्रत, क्या आपको पता है इंट्रेस्टिंग वजह?

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सिंगर मुकेश ने हिंदी संगीत प्रेमियों को हजार से ज्यादा सुरीले गाने दिए हैं। क्या आपको पता है कि वह गाना गाने से पहले कुछ खाते नहीं थे और इसकी वजह जानकर आप भी तारीफ करेंगे।

गाना रिकॉर्ड करने से पहले सिंगर मुकेश क्यों रहते थे व्रत, क्या आपको पता है इंट्रेस्टिंग वजह?

हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मुकेश हमारे बीच नहीं लेकिन उनके गाने अमर हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार से लेकर कभी-कभी मेरे दिल में खयाल आता है तक उन्होंने करीब 1000 गानों को आवाज दी। वह अपने काम के प्रति बहुत समर्पित थे। उनके साथ काम करने वाले इससे जुड़ा एक किस्सा भी बताते हैं। जिस दिन मुकेश के गाने की रिकॉर्डिंग होती थी, वह खाना नहीं खाते बल्कि व्रत रहते थे। इसके पीछे एक इंट्रेस्टिंग वजह थी।

स्कूल में गाते थे गाने

मुकेश का जन्म 22 जुलाई सन 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जोरावर चंद माथुर और मां चांद रानी था। बचपन से ही मुकेश को गाने का शौक था। उन्होंने दिल्ली से मैट्रिक की पढ़ाई की थी। स्कूल में जब कोई फंक्शन होता तो मुकेश वहां गाना गाते और टीचर्स, स्टूडेंट्स के बीच पॉप्युलर थे।

फिल्मों में कैसे आए

मुकेश की बहन की शादी थी। इसमें एक्टर मोतीलाल भी आए थे। उनका रिश्ता बहन के ससुरालवालों की तरफ से था। मुकेश ने बारातियों के लिए गाना गाया तो मोतीलाल इम्प्रेस हो गए। उन्होंने मुकेश को मुंबई आने के लिए कहा। मुकेश के पिता उनके जाने के खिलाफ थे लेकिन मुकेश ने उन्हें मना लिया और 1939 में सपनों की नगरी पहुंच गए।

ये भी पढ़ें:लव सॉन्ग समझकर गाते हैं लोग, लेकिन बेटे से बिछड़ने के गम में लिखा गया था ये गाना

एक्टिंग से करियर की शुरुआत

मुंबई आकर मुकेश ने पहले एक्टिंग की। उन्होंने फिल्म निर्दोष में काम किया। फिल्मों में उन्हें खास सक्सेस नहीं मिली लेकिन उनकी सिंगिंग चल पड़ी। धीरे-धीरे मुकेश का काम बढ़ता गया और राज कपूर की आवारा ने उनकी लाइफ बदल दी।

ये भी पढ़ें:अंखियों के झरोखों से...आपको पता है, ये गाना लिखने वाले गीतकार देख नहीं सकते थे

कल्याणजी-आनंदजी ने बताया था किस्सा

मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याणजी-आनंदजी में से आनंदजी अक्सर अपने इंटरव्यूज में मुकेश की एक आदत का ज़िक्र करते थे। उन्होंने बताया था कि जिस दिन मुकेश को गाना रिकॉर्ड करना होता था वह कुछ खाते नहीं थे।। जब तक गीत की रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो जाती थी, तब तक वह सिर्फ पानी और गुनगुना दूध ही लेते थे। खाने से पूरी तरह परहेज रखते थे।

ये भी पढ़ें:गुटुर-गुटुर…दलाल के इस डबल मीनिंग गाने पर मचा था बवाल, लिखने वाली थीं फीमेल

क्या थी मुकेश के व्रत रहने की वजह

मुकेश के व्रत रहने के पीछे वजह धार्मिक नहीं बल्कि उनके कर्म से जुड़ी थी। दरअसल उनका मानना था कि वह खाना नहीं खाते तो गला एकदम साफ रहता है और सुर बने रहते हैं। खाना खाने से सुस्ती भी आती है तो वह इससे भी बचना चाहते थे। गायिकी उनके लिए साधना की तरह था तो वह बहुत डेडिकेशन के साथ इस काम को करते थे, भले ही इसके लिए खाना छोड़ना पड़े।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
bollywood songs

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।