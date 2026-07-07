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अस्पताल के बिस्तर पर थीं मीना कुमारी, दुनिया को अलविदा कहने से पहले गुलजार को दी थी ये बेशकीमती चीज

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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ये किस्सा बॉलीवुड की उस ट्रैजडी क्वीन का है, जिसने पर्दे पर जितने आंसू बहाए, असल जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा दर्द छुपाए रखा। यह कहानी है मीना कुमारी और मशहूर शायर-फिल्ममेकर गुलजार साहब के उस रिश्ते की, जो शब्दों से शुरू हुआ और हमेशा के लिए अमर हो गया।

अस्पताल के बिस्तर पर थीं मीना कुमारी, दुनिया को अलविदा कहने से पहले गुलजार को दी थी ये बेशकीमती चीज

ये उन दिनों की बात है जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादीशुदा जिंदगी में दरारें आ चुकी थीं। मीना बहुत अकेली थीं और इस अकेलेपन में उनका सबसे बड़ा सहारा थीं उनकी लिखी नज्में। दुनिया उन्हें एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में जानती थी, लेकिन उनके भीतर छिपे शायर से बहुत कम लोग वाकिफ थे।

मीना और गुलजार की दोस्ती

जब मीना अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर से गुजर रही थीं तब 'बेनजीर' के सेट पर उनकी मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार, जो खुद शब्दों के जादूगर थे, ने मीना के भीतर के उस दर्द और उनकी शायरी के हुनर को पहचान लिया। उन्होंने मीना को और लिखने के लिए प्रेरित किया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच शायरी, अदब और जज्बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, जिसने मीना के तन्हा दिल को एक नया हौसला दिया।

गंभीर बीमारी ने घेरा

वक्त आगे बढ़ा, लेकिन मीना की सेहत उनका साथ छोड़ रही थी। उन्हें लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। इसी ढलती सेहत के बीच, गुलजार अपनी फिल्म 'मेरे अपने' बना रहे थे। मीना की हालत खराब थी, लेकिन गुलजार के प्रति उनके सम्मान और सिनेमा के लिए उनके जुनून ने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने गिरती सेहत के बावजूद इस फिल्म की शूटिंग पूरी की।

मीना ने गुलजार को दी थी ये कीमती चीज

मीना कुमारी की जिंदगी में भले ही प्यार की कमी रही हो, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में गुलजार की दोस्ती उनके लिए एक सुकून भरे साये की तरह थी। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन जाने से ठीक पहले, अस्पताल के बिस्तर पर उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी डायरियां, जिनमें उनके दिल का हर दर्द शायरी बनकर दर्ज था, गुलजार साहब के हाथों में सौंप दीं। उन्हें पता था कि इस दुनिया में अगर कोई उनके शब्दों की कीमत समझ सकता है, तो वो सिर्फ गुलजार हैं।

गुलजार ने ऐसे निभाई दोस्ती

गुलजार ने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। मीना के जाने के बाद, उन्होंने उन कतरनों और डायरियों को सहेजा और किताबों की शक्ल में दुनिया के सामने लाए। इन किताबों के जरिए दुनिया ने जाना कि मीना कुमारी सिर्फ एक महान अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक कवयित्री भी थीं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Meena Kumari

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