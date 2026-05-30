‘हमें तो लूट लिया मिलके हुस्नवालों ने’ जैसी कल्ट कव्वाली के कंपोजर ने खुद को क्यों लगा ली थी आग?
हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने जैसी एवरग्रीन कव्वाली को म्यूजिक देने वाले बुलो सी रानी का आखिरी वक्त बुरा था। वह जिंदगी से इस कदर नाराज हुए कि इसे दर्दनाक मोड़ देने का फैसला ले लिया।
हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने... इस कव्वाली के कई वर्जन आपने कहीं न कहीं सुने होंगे, फिल्म का नाम भले ना पता हो। यह टाइमलेस कव्वाली 1958 की फिल्म अल हिलाल की है। कव्वाली को इस्माइल आजाद ने गाया था। वहीं लिरिसिस्ट यानी बोल लिखने वाले शेवन रिजवी थी। कव्वाली का संगीत बुलो सी रानी ने तैयार किया था। कव्वाली उस वक्त काफी हिट थी और अब तक लोगों ने इसे याद रखा है। म्यूजिक डायरेक्टर ने कई गानों को बेहतरीन संगीत दिया लेकिन उनकी जिंदगी का अंत काफी दुखद था। डिप्रेशन और आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने आग लगाकर जान दे दी थी। चलिए उनकी इमोशनल कहानी जानते हैं।
खूब चली ये कव्वाली
हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने इस यह कव्वाली जब आई तो लोगों को खूब पसंद आई। उस वक्त लोगों में इस गाने के लिए दीवानगी थी। बिनाका संगीतमाला में यह गाना नंबर 1 हो गया। फिल्म आने से पहले ही यह कव्वाली लोगों के बीच पॉप्युलर होगी। हालांकि इसे गाने वाले सिंगर को जितना फायदा मिला, उतना म्यूजिक डायरेक्टर या लिखने वाले को नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर थे बुलो चंडीराम रामचंदानी, जिन्हें बुलो सी रानी के नाम से जाना जाता था।
फिर चला वो जादू
इस कव्वाली की सफलता के बाद बुलो सी रानी ने 2-3 फिल्मों में फिर से ये मैजिक क्रिएट करने की कोशिश की। हालांकि हमें तो लूट लिया जैसी सफलता किसी को नहीं मिली। बुलो सी रानी ने 1943 से 1972 तक 70 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया लेकिन उस दर्जे की सफलता नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार थे। बुलो सी रानी सिंधी थे। वह बचपन से ही संगीत में रुचि रखते थे।
जोगन के गाने थे हिट
1950 में आई फिल्म जोगन में बुलो सी रानी के गाने काफी पसंद किए गए। फिल्म के लीड एक्टर दिलीप कुमार और नरगिस थे। इनमें घूंघट के पट खोल, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जरा थम जा तू ऐ सावन, डगमग-डगमग डोले नैया जैसे गाने शामिल हैं।
बेचना पड़ा घर
बुलो सी रानी टैलेंटेड थे पर फिल्मों में उन्हें खास सफलता नहीं मिल पा रही थी। परिवार को सपोर्ट करने के लिए वह स्टेज शोज करते रहते और स्टूडेंट्स को संगीत भी सिखाते थे। फिल्मी दुनिया में नए संगीतकार आ गए और पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स को काम मिलना बंद हो गया। 1966 में आई फिल्म सुनहरे कदम में बुलो सी रानी और एस मोहिंदर ने संगीत दिया था। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं। उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी। पैसों की तंगी के चलते बड़ा बंगला बेचकर उनकी फैमिली छोटे घर में रहने लगी।
खत्म कर ली जिंदगी
बुलो सी रानी इन सबके चलते परेशान रहने लगे। अकेलापन, आर्थिक तंगी और काम ना होने पर उनका डिप्रेशन बढ़ गया। आखिर उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का मन बना लिया। 1993 में मई महीने की एक शाम उन्होंने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली और 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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