दाऊद के भाई नूरा को रहमान डकैत ने क्यों दी थी कसाईनुमा मौत? लिख चुका था सलमान की मूवी का गाना

Mar 27, 2026 02:38 pm IST

धुरंधर में आपने रहमान डकैत की दी हुई मौत के बारे में सुना होगा जो कि कसाईनुमा होती है। हकीकत में उसने अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई नूरा की हत्या कर लाश डस्टबिन में फिंकवा दिया था। नूरा सलमान की फिल्म का गाना भी लिख चुका है।

धुरंधर 2 रिलीज के बाद दाऊद और भारत के कई दुश्मन लाइमलाइट में आ गए हैं। फिल्म में बड़े साहब यानी दाऊद का रोल पहले पार्ट से ही चर्चा में है। इस बीच दाऊद की असल जिंदगी पर भी काफी कुछ सर्च किया और पढ़ा जा रहा है। दाऊद के 11 भाई-बहन थे। जिनमें से एक भाई नूरा को रहमान डकैत ने कसाईनुमा मौत दी थी। कम लोग जानते हैं कि दाऊद का भाई नूरा बॉलीवुड फिल्मों के गाने लिख चुका है। सलमान खान की फिल्म पत्थर के फूल में एक पॉप्युलर गाना दाऊद के भाई ने लिखा था। फिल्म में सलमान खान के साथ रवीना टंडन भी थीं।

शौकीन मिजाज था डॉन का भाई नूरा अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का एक्टर्स, क्रिकेटर्स और ग्लैमर की दुनिया में काफी इंट्रेस्ट था। उसका भाई नूर-उल-हक-कास्कर उर्फ नूरा लिरिसिस्ट बनना चाहता था। 90 के दशक में उसने चुपचाप कुछ फिल्मों के गाने भी लिखे। नूरा अपने भाई की जुर्म की दुनिया संभालता था साथ में गाने लिखने का शौक भी पूरा करना चाहता था। उसने सलमान खान की फिल्म पत्थर का गाना 'तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ' लिखा था। गाने को एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने गाया है। इस गाने में मुंबई की कई सारी रोड्स का जिक्र है। अगर आप पत्थर के फूल का पोस्टर ध्यान से देखेंगे तो लिरिसिस्ट्स में नूरा का नाम नूर कास्कर दिखेगा।



कैसे मारा गया था नूरा ल्यारी के लोगों के लिए रहमान डकैत भले मसीहा हो लेकिन दुश्मनों के लिए कसाई से कम नहीं था। रहमान डकैत ने अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद के भाई नूरा को उठाकर टॉर्चर किया और मार डाला लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया था। रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मिश्रा ने इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, 'नूरा को रहमान डकैत ने मार दिया था। वो इसलिए हुआ था, रहमान डकैत के दोस्त का घर कराची में था। इस पर दाऊद ने कब्जा कर लिया था। रहमान डकैत दाऊद से कराची में मिला। उससे कहा, भाई इसमें से निकल जाओ, क्या छोटी सी एक लोकल प्रॉपर्टी है। बताया जाता है कि दाऊद ने उससे कह दिया था कि अपनी औकात भूल गए हो, मुझसे बात करने आए हो?'





दाऊद ने हर्ट किया रहमान का ईगो अनिरुद्ध आगे बताते हैं, रहमान डकैत को इस बात पर बेइज्जती महसूस हुई। एक दिन उसने दाऊद के छोटे भाई नूरा को उठा लिया। दाऊद को पता चला तो उसने रहमान डकैत को फोन करके कहा कि वह घर खाली कर देगा, नूरा को छोड़ दे। इस पर रहमान डकैत ने अपने गैंग को बोला कि उसे बता दो कि अब बहुत देर हो गई, पहले सोचना चाहिए था। बताया जाता है कि रहमान डकैत ने नूरा को काफी टॉर्चर किया था। दाऊद को उसकी चीखें फोन पर सुनवाईं। बाद में सिर पर कई गोलियां मारीं। इसके बाद नूरा की लाश को क्लिफटन में दाऊद के घर के पास एक डस्टबिन में डलवा दिया था। सिर्फ पत्थर के फूल ही नहीं नूरा ने श्रीमान आशिक का गाने 'चूम लूं होंठ तेरे' और 'देखा तुझे जबसे' भी लिखा था।





ये थे सलमान के गाने के बोल तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ,

जिंदगी मैं पहली बार हुआ, हे

तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ,

जिंदगी मैं पहली बार हुआ

तुम इतने दिन थी कहां में

ढूंढता ही रहा, कहां?

कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड

कभी केडेल रोड, कभी पैडल रोड

कितने कूचे गलियां छानी

मेरे दिल ने एक ना मानी

कितने कूचे गलियां छानी

मेरे दिल ने एक ना मानी

कहां कहां पर तुझको ढूंढा,

तेरे लिए मैं हुई दीवानी

फिर भी ना तेरा दीदार हुआ,

यार मेरे ऐसा काई बार हुआ

फिर भी ना तेरा दीदार हुआ,

यार मेरे ऐसा काई बार हुआ

अरे तुम इतने दिन थी कहां

मैं ढूंढता ही रहा, कहां?

कभी टर्नर रोड, कभी कार्टर रोड

कभी चुर्नी रोड, कभी आर्थर रोड

प्रेम पहेली ऐसी उलझी,जोर लगाया पर ना सुलझी

प्रेम पहेली ऐसी उलझी,

जोर लगाया पर ना सुलझी

प्यार पे कोई जोर नहीं हैं,

दिल मैं कोई और नहीं हैं

तेरे लिए दिल बेजार हुआ,

यार मेरे ऐसा पहली बार हुआ

अरे तुम इतने दिन थी कहां

मैं ढूंढता ही रहा, कहां?

कभी बेरे रोड, कभी पार्ले रोड

कभी मीरा रोड, गोरबांदर रोड

ऊपरवाले की है माया,

उसने हमको खूब मिलाया

ऊपरवाले की है माया,

उसने हमको खूब मिलाया

भूले भटके आज मिले हैं

देखो कितने फूल खिले हैं

जाने दो जो अब तक यार हुआ

मिलते ही अब इकरार हुआ

जाने दो जो अब तक यार हुआ

मिलते ही अब इकरार हुआ

चलते हैं दोनों वहां

मत पूछो अब तुम कहां, अरे कहां?

लिलिंग रोड, कभी वार्डन रोड

डंकिन रोड, लेमिंग्टन रोड

केडेल रोड, कभी पैडल रोड

चुर्नी रोड, कभी आर्थर रोड