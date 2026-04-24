ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर; आपको पता है, हसरत जयपुरी ने 17 साल की उम्र में पड़ोसन के लिए लिखा था ये गाना?
संगम फिल्म का एक खूबसूरत प्रपोजल सॉन्ग हसरत जयपुरी की असली प्रेम कहानी से जुड़ा है। उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने पड़ोस की लड़की के लिए यह गीत लिखा था जिसे राजकपूर ने फिल्म में ले लिया।
म्यूजिक इंडियन सिनेमा का अहम हिस्सा है। बिना गानों के हम बॉलीवुड फिल्मों की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गाने सिर्फ नाच-गाने तक ही सीमित नहीं। इनमें दुख, इजहार-ए-मोहब्बत के साथ कई बार कहानी का अहम हिस्सा भी होता है। पुराने गानों की बात करें तो इनके शब्दों की गहराई सुनने वालों के दिल तक उतरती है। इन गानों को लिखने के पीछे भी कई रोचक किस्से होते हैं। आज हम आपको संगम फिल्म के एक ऐसे ही गाने का किस्सा बताएंगे।
ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर...
ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो...संगम फिल्म का यह गाना हसरत जयपुरी ने लिखा है। गाना बहुत खूबसूरत है लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल यह गाना हसरत ने अपनी टीनेज में अपनी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के लिए लिखा था। उस लड़की का नाम राधा था। दोनों दूर से एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। हसरत उन्हें प्रेमपत्र लिखते रहते थे। उसके लिए गाने भी लिखते हालांकि उन्होंने कभी ये लेटर्स राधा को नहीं दिए। हसरत जयपुरी की उम्र उस वक्त 17 साल थी। दोनों के धर्म अलग थे। हसरत मुस्लिम थे और उनकी गर्लफ्रेंड हिंदू। इस वजह से दोनों का प्यार आगे नहीं बढ़ सका।
संगम में हसरत की प्रेमिका का नाम
आगे चलकर हसरत गीतकार बन गए। उन्होंने राधा के लिए लिखा अपना एक गाना राज कपूर को दिखाया। यह गाना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। राज कपूर को गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने इस गाने को फिल्म संगम में ले लिया। राज कपूर को हसरत जयपुरी की ये प्रेम कहानी पता थी। उन्होंने संगम फिल्म में वैजयंतीमाला का नाम राधा रख दिया। इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया। यह गाना इतना प्यारा है कि इसे आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इनपुट: बिहाइंड द कैमरा यूट्यूब से लिया गया है।
क्या थे इस गाने के बोल
ये मेरा प्रेमपत्र पढ़कर के
कि तुम नाराज ना होना
कि तुम मेरी जिंदगी हो
तुझे मैं चांद कहता था
मगर उसमें भी दाग है
तुझे सूरज मैं कहता था
मगर उसमें भी आग है
तुझे इतना ही कहता हूं
कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है
ये मेरा प्रेमपत्र ...
तुझे गंगा मैं समझूंगा
तुझे जमुना मैं समझूंगा
तू दिल के पास है इतनी
तुझे अपना मैं समझूंगा
अगर मर जाऊं रूह भटकेगी
तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में
ये मेरा प्रेमपत्र पढ़कर के
कि तुम नाराज ना होना
कि तुम मेरी जिंदगी हो
कि तुम मेरी बंदगी हो
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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