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कृति सेनन की दूरी की कजिन है बॉलीवुड की ये टॉप एक्ट्रेस, आप जानते हैं?

By Vartika Tolani
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Kriti Sanon: आप कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन को तो जानते होंगे। हां, हाल ही में उनकी शादी हुई है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि बॉलीवुड में कृति की एक और बहन है।

कृति सेनन की दूरी की कजिन है बॉलीवुड की ये टॉप एक्ट्रेस, आप जानते हैं?

बॉलीवुड में रिश्तों का ताना-बाना अक्सर फैंस को हैरान कर देता है। कभी कोई किसी का दूर का मामा निकलता है, तो कभी किसी का जीजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री की दो बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस दूर की कजिन हैं? इनमें से एक एक्ट्रेस का नाम कृति सेनन है। आइए आपको दूसरी एक्ट्रेस का नाम भी बताते हैं। नहीं! नहीं! नुपूर सेनन नहीं। नुपूर तो कृति की सगी बहन हैं। हम तो यहां उनकी दूर की बहन की बात कर रहे हैं।

तो क्या आउटसाइडर नहीं हैं कृति?

शुरुआत में हर किसी को यही लगता था कि कृति सेनन दिल्ली के एक नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं, जबकि उनका सीधा कनेक्शन पांडे परिवार से है। समझे? पांडे परिवार मतलब अनन्या पांडे की फैमिली। दरअसल, अनन्या की नानी (चित्रा खोसला) और कृति के दादाजी भाई बहन है। मतलब कृति और अनन्या आपस में फोर्थ कजिन्स हैं।

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अनन्या ने खुद किया था कन्फर्म

ये राज तब खुला जब अनन्या पांडे का जन्मदिन था। कृति सेनन ने अनन्या पांडे के लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी। अनन्या ने कृति की स्टोरी री शेयर की थी और कृति को कजिन कहकर पुकारा था। अनन्या की स्टोरी देख फैंस हैरान रह गए थे। जब जांच की गई तब पता चला कि कृति के माता-पिता (राहुल और गीता सेनन) और अनन्या की नानी के बीच फेसबुक पर काफी अच्छी बॉन्डिंग और बातचीत है।

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अनन्या पांडे की पोस्ट

अलग-अलग रहा दोनों का सफर

भले ही ये दोनों दूर की बहनें हों, लेकिन बॉलीवुड में दोनों का सफर बिल्कुल अलग रहा है। कृति सेनन ने साल 2014 में फिल्म 'हीरोपंती' से बिना किसी गॉडफादर के कदम रखा और अपनी एक्टिंग के दम पर नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया। वहीं, अनन्या पांडे ने साल 2019 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से नेपोकिड का टैग लेकर डेब्यू किया।

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कृति और अनन्या के आने वाले प्रोजेक्ट्स

कृति की 'कॉकटेल 2' इस वक्त सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रही है। इस फिल्म के बाद कृति 'नो एंट्री' के सीक्वल में नजर आएंगी। उनके साथ इस फिल्म में वरुण धवन, अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ, श्रद्धा कपूर और मानुषी छिल्लर भी दिखाई देंगे। इसके अलावा कृति के पास राहुल ढोलकिया की अगली थ्रिलर भी है। वहीं अनन्या की बात करें तो उनके पास इस वक्त 'कॉल मी बे' का दूसरा पार्ट है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Kriti Sanon ananya panday

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