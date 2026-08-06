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इस बॉलीवुड एक्टर की बेटी हो गई थी किडनैप, जबरदस्ती होटल ले गया था आरोपी और फिर…

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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आपको पता है मुंबई से बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर की बेटी किडनैप हो गई थी? जब ये हादसा हुआ था तब वह बच्ची सिर्फ 13 साल की थी। आइए बताते हैं कि वह अभी कहां है और क्या करती है।

Deepak Tijori
'जो जीता वही सिकंदर', 'कभी हां कभी ना','आशिकी' जैसी फिल्मों से फेमस हुए दीपक तिजोरी

बात है साल 2009 की... 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आशिकी' से घर-घर में पहचाने जाने वाले एक्टर दीपक तिजोरी की लाडली बेटी समारा उस वक्त सिर्फ 13 साल की थीं। एक दिन दोपहर के करीब 5 बजे, जब मुंबई के लोखंडवाला की सड़कों पर आम चहल-पहल थी, समारा किसी काम से घर से बाहर निकलीं। लेकिन किसे पता था कि सड़क किनारे एक खतरनाक जाल बिछा हुआ था!

घसीटकर ऑटो के अंदर खींचा

अचानक एक ऑटो-रिक्शा उनके पास आकर रुका। उसमें मौजूद बदमाशों ने पलक झपकते ही 13 साल की मासूम समारा को घसीटकर ऑटो के अंदर खींच लिया। दिन-दहाड़े, मुंबई की भरी सड़क पर 'आशिकी' के हीरो की बेटी का अपहरण हो गया। किडनैपर्स समारा को जबरदस्ती सीधे मालाड के एक लॉज में ले गए।

इसने दीपक तक पहुंचाई जानकारी

किस्मत से समारा के एक दोस्त ने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख लिया था और उसने बिना एक पल गंवाए दीपक तिजोरी को तुरंत खबर दे दी। घबराए माता-पिता सीधे ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया। पुलिस हरकत में आई और शुरुआती जांच में पता चला कि किडनैपर 20 से 25 साल की उम्र का एक लड़का है।

4 घंटे बाद मिली राहत की खबर

लेकिन इस पूरे खौफनाक ड्रामे में सबसे राहत की बात तब आई, जब शाम को करीब 8 बजे 13 साल की मासूम समारा सही-सलामत अपने घर लौट आईं। अपनी सूझबूझ और हिम्मत के दम पर वह किसी तरह उस किडनैपर की गिरफ्त से छूटकर घर पहुंचने में कामयाब रही थीं। बाद में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मालाड का रहने वाला 26 साल का प्रीतेश दोषी था, जिसे पुलिस ने बाद में एक और ऐसी ही खौफनाक वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। दीपक तिजोरी और उनकी पत्नी शिवानी के लिए यह 4 घंटे किसी काल की तरह थे, जिसने इस परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया था।

अब क्या करती हैं दीपक तिजोरी की बेटी समारा?

समारा आज बेहद ग्लैमरस और बोल्ड हसीना बन चुकी हैं। वह हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रही हैं। अभी तक समारा ने 'बॉब बिस्वास' (2021), 'मासूम' (2022) और 'दलदल' (2026) में काम किया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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