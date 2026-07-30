रामायण के टीजर में की गई गलतियों को ट्रेलर में किया गया ठीक? लोगों ने पकड़ी गलती
गुरुवार को 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर रिलीज करते ही हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। ट्रेलर की शुरुआत रावण (यश) से होती है और फिर राम (रणबीर कपूर) की झलक दिखाई देती है।
नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बज बना हुआ है। ऐसे में मेकर्स ने आज यानी गुरुवार को 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर रिलीज करते ही हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। ट्रेलर की शुरुआत रावण (यश) से होती है और फिर राम (रणबीर कपूर) की झलक दिखाई देती है, जो उनके अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। भले ही ट्रेलर को लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हों, लेकिन कई लोगों ने ट्रेलर में रावण के रोल में यश की परफॉर्मेंस की तारीफ की। ऐसे में इंस्टाग्राम पर नवीन यादव (जो 'flicksandfunnys' नाम से जाने जाते हैं) ने विज़ुअल्स के बारे में एक अहम बात बताई है। उन्होंने गौर किया कि ट्रेलर के विजुअल में थोड़ा बदलाव किया गया है। से वही विजुअल है जो इस साल अप्रैल में रिलीज हुए टीजर में भी दिखा था।
ट्रेलर में क्या बदलाव किए गए थे?
ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने एक नई रील में अपनी बात रखी। उन्होंने वीडियो को ठीक उस पल पर रोका जब रणबीर का 'राम' वाला रूप पहाड़ों के पास हथियार लिए हुए दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यही सीन टीजर में भी था और बताया, 'काफी कुछ बदला गया है; देखिए, यह वाला शॉट ओवर-एक्सपोज्ड है और यहां बादल और पहाड़ दिख रहे हैं... जबकि ट्रेलर में लाइटिंग को बेहतर किया गया है और चमक को कम किया गया है। श्री राम पर अलग से एक ग्लो (चमक) डाला गया है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसे पहले से बेहतर बनाया गया है।'
ट्रेलर देखकर फिल्म के VFX को जज न करें
यूजर ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि इससे वह [रणबीर] ज्यादा लंबे भी लग रहे हैं, और यहां ट्रेलर में उड़ने वाली धूल-मिट्टी भी कम है। टीजर में यह बहुत ज्यादा थी। यह एक छोटा सा बदलाव है और मुझे यकीन है कि फाइनल रिलीज तक और भी कई बदलाव होंगे।' यूजर ने ट्रेलर और टीजर वीडियो दिखाने के बाद दर्शकों से अपील की कि वे सिर्फ ट्रेलर देखकर फिल्म के VFX को जज न करें, क्योंकि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में भी फाइनल रिलीज तक कई बदलाव किए गए थे।
'रामायण' के बारे में
'रामायण' लगभग 4000 करोड़ के बजट में बन रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। यश के अलावा, ट्रेलर में साई पल्लवी को सीता के रूप में भी दिखाया गया है। वहीं, सनी देओल हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि वे फिल्म के पहले भाग के आखिर में या दूसरे भाग में नजर आएं। 'रामायण: पार्ट वन' दुनिया भर में दिवाली 2026 पर रिलीज होगी, जबकि दूसरा भाग 2027 में आने की उम्मीद है। इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स और नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शंस संभाल रहा है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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