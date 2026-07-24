सलमान के बाद शाहरुख खान ने भी किया स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का सपोर्ट? कहा- हार मत मानना; जानें वायरल पोस्ट की सच्चाई

शाहरुख खान के नाम पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा कि उन्होंने कॉकरोच जंता पार्टी के सपोर्ट में पोस्ट किया है।

छात्रों का नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रोटेस्ट है उस पर अब तक कई सेलेब्स का रिएक्शन आ गया है। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि शाहरुख खान ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में मैसेज किया है। लेकिन इसका सच क्या है आपको बताते हैं।

शाहरुख के नाम पर क्या पोस्ट हो रहा वायरल पहले तो बता दें कि पोस्ट में क्या है। दरअसल, वायरल पोस्ट में लिखा था, ‘सभी प्यारे स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने दिखाया है कि असली ताकत कहां है। बुक्स में, पेन में और आवाज में। तुम्हारा प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम के विरोध नहीं बल्कि एक बेहतर, ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम के लिए है। हर स्टूडेंट डिजर्व करता है कि उसकी मेहनत का हिसाब हो, ना कि किसी लीक या स्कैम का। ये लड़ाई सही है और ये जरूरी है। यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, लेकिन हार मत मानना। आप बात शांति से रखो, अपने हक के लिए लड़ते रहो, लेकिन अपने आप को सेफ रखो। देश के लीडर्स, अथॉरिटीज और हम सबको सुनना चाहिए स्टूडेंट्स की आवाज को। उनकी डिमांड्स को सीरियली लेना चाहिए ताकि आगे से कोई और स्टूडेंट ऐसा सफर ना करे। मैं तुम सबके साथ हूं इमोशनली और मोरली।’

शाहरुख का पोस्ट नहीं हालांकि ये पोस्ट फेक है। शाहरुख के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया गया है। यहां तक कि शाहरुख के फैंस तक ने झूठे दावे करने के लिए मना किया है।

बता दें कि शाहरुख की तरफ से वैसे अब तक इस मामले पर कोई कमेंट नहीं आया है जबकि सलमान इस पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं।

सलमान ने की बच्चों से रिक्वेस्ट सलमान ने हाल ही में एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशल मैसेज लिखा है। सलमान ने लिखा था, ‘स्टूडेंट्स हमारी टॉप प्रायरेरिटी हैं तो इसलिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और ना उनके पैरेंट्स को। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया है और मुझे आशा है कि वह स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उनके खिलाफ जो लीक के लिए जिम्मेदार हैं इसलिए स्टूडेंट्स अपने घर जाओ प्लीज अपने पैरेंट्स के पास।’

सलमान ने आगे लिखा, ‘सोनम हो गया भाई, प्लीज इसे और मत एक्सटेंड करो। आगे कभी जरूरत पड़े तो इसके लिए स्पिरिट रखो। अगर आप चाहो तो मैं घर से आपके लिए खाना भेजता हूं।’