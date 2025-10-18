क्या गाना गा रहे आमिर को शाहरुख खान ने बीच में रोका? वायरल हो रहा ये वीडियो

संक्षेप: सोशल मीडिया पर आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आमिर खान गाना गाते नजर आ रहे हैं। वहीं, शाहरुख खान इतने ही बीच में बोल पड़ते हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है।

आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने हाल ही में जॉय फोरम 2025, रियाद इवेंट में हिस्सा लिया। इस इवेंट में शाहरुख खान, सलामन खान और आमिर खान ने साथ में मंच शेयर किया। सोशल मीडिया पर इसी इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आमिर खान गाना गाते नजर आ रहे हैं। वहीं,शाहरुख खान और सलामन खान बैकग्राउंड डांसर्स की तरह डांस कर रहे हैं। इसी वीडियो पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आमिर खान को शाहरुख ने बीच में रोक दिया, ये बात आमिर खान को अच्छी नहीं लगी।

शाहरुख ने कहा गाना गाएंगे आमिर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान एक ही मंच पर बैठे होते हैं। इतने में शाहरुख खान कहते हैं कि आमिर खान गाना गाएंगे और वो और सलमान खान बैकग्राउंड में डांस करेंगे। आमिर खान शाहरुख की बात सुनकर कहते हैं- क्या मस्ती कर रहा है ये ।

आमिर खान ने गाया गाना इतने में शाहरुख खान और सलमान खान उठकर आमिर खान के पीछे खड़े हो जाते हैं। आमिर खान पूछते हैं कि वो कौन सा गाना गाएं? इसपर सलमान और शाहरुख, दोनों कहते हैं कि जो उनका मन हो। आमिर खान अनोखी रात (1968) का गाना ‘ओ रे ताल मिले नदी के जल में’ गाना गाते हैं। आमिर खान गाने के दो लाइन गाते हैं कि तभी शाहरुख खान पीछे से ऑडियंस को ताली बजाने का इशारा करते हैं। इसके बाद भी आमिर गाना गा रहे होते हैं कि तभी शाहरुख खान बीच में दर्शकों से ताली बजाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि क्लासिकल सिंगिंग सीखने के बाद ये आमिर का पहला पब्लिक परफॉर्मेंस है, वो भी साऊदी में।