Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDid Shah Rukh Khan Interupt Aamir Khan Singing Joy Forum Riyadh 2025 Netizens React
क्या गाना गा रहे आमिर को शाहरुख खान ने बीच में रोका? वायरल हो रहा ये वीडियो

क्या गाना गा रहे आमिर को शाहरुख खान ने बीच में रोका? वायरल हो रहा ये वीडियो

संक्षेप: सोशल मीडिया पर आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आमिर खान गाना गाते नजर आ रहे हैं। वहीं, शाहरुख खान इतने ही बीच में बोल पड़ते हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है।  

Sat, 18 Oct 2025 12:50 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने हाल ही में जॉय फोरम 2025, रियाद इवेंट में हिस्सा लिया। इस इवेंट में शाहरुख खान, सलामन खान और आमिर खान ने साथ में मंच शेयर किया। सोशल मीडिया पर इसी इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आमिर खान गाना गाते नजर आ रहे हैं। वहीं,शाहरुख खान और सलामन खान बैकग्राउंड डांसर्स की तरह डांस कर रहे हैं। इसी वीडियो पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आमिर खान को शाहरुख ने बीच में रोक दिया, ये बात आमिर खान को अच्छी नहीं लगी।

शाहरुख ने कहा गाना गाएंगे आमिर

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान एक ही मंच पर बैठे होते हैं। इतने में शाहरुख खान कहते हैं कि आमिर खान गाना गाएंगे और वो और सलमान खान बैकग्राउंड में डांस करेंगे। आमिर खान शाहरुख की बात सुनकर कहते हैं- क्या मस्ती कर रहा है ये ।

आमिर खान ने गाया गाना

इतने में शाहरुख खान और सलमान खान उठकर आमिर खान के पीछे खड़े हो जाते हैं। आमिर खान पूछते हैं कि वो कौन सा गाना गाएं? इसपर सलमान और शाहरुख, दोनों कहते हैं कि जो उनका मन हो। आमिर खान अनोखी रात (1968) का गाना ‘ओ रे ताल मिले नदी के जल में’ गाना गाते हैं। आमिर खान गाने के दो लाइन गाते हैं कि तभी शाहरुख खान पीछे से ऑडियंस को ताली बजाने का इशारा करते हैं। इसके बाद भी आमिर गाना गा रहे होते हैं कि तभी शाहरुख खान बीच में दर्शकों से ताली बजाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि क्लासिकल सिंगिंग सीखने के बाद ये आमिर का पहला पब्लिक परफॉर्मेंस है, वो भी साऊदी में।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

शाहरुख के बीच में टोकने पर आमिर खान पीछे मुड़ते हैं, शाहरुख को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर सिर नीजे करके हिलाते हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। एक यूजर ने लिखा- शाहरुख ने आमिर को बीच में रोका, वो और गाना चाहते थे। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आमिर हैरान हैं शाहरुख की इस हरकत पर। वहीं, एक ने लिखा- शाहरुख को इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Aamir Khan Shah Rukh Khan Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।