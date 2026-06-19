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'मैं भी टकला हो जाऊं', समय ने उड़ाया सलमान खान का मजाक? लोग बोले- अशनीर की तरह बिग बॉस में बुलाया जाएगा

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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समय रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में समय रैना कुछ ऐसा बोलते नजर आ रहे हैं जिसे लोग सलमान खान की ट्रोलिंग के तौर पर देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि अशनीर की तरह ये भी बिग बॉस में बुलाया जाएगा। 

'मैं भी टकला हो जाऊं', समय ने उड़ाया सलमान खान का मजाक? लोग बोले- अशनीर की तरह बिग बॉस में बुलाया जाएगा

समय रैना को अक्सर पैप्स के साथ हंसी-मजाक करते देखा जाता है। अब सोशल मीडिया पर कॉमेडियन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में समय रैना पैप्स से पूछते हैं- मैं भी टकला हो जाऊं क्या? समय रैना का ये मजाक सलमान खान के नए लुक से जोड़कर देखा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि समय रैना को हर किसी के नाम पर मजाक नहीं करना चाहिए। एक ने लिखा कि लगता है अशनीर की तरह समय रैना को भी बिग बॉस में बुलाया जाएगा।

समय का वीडियो हो रहा है वायरल

समय रैना का जो वीडियो वायरल हो रहा उसमें वो पैप्स के सामने खड़े हैं। अपने ही अंदाज में समय रैना कहते हैं- मैं भी टकला हो जाऊं क्या? इतना बोलकर समय हंसने लगते हैं। पैप्स की तरफ से आवाज आती है सीजन चल रहा है उसका। फिर समय कहते हैं- अच्छे लग रहे थे काफी। पैप्स फिर पूछते हैं कि यहां पर टकला कौन है? फिर समय पैप्स की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो है न, टोपी पहनकर आया है।

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समय रैना के वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

समय रैना का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भाई हर किसी से मजाक नहीं किया जाता है। एक दूसरे ने लिखा- बिग बॉस में आना चाहता है लगता है समय रैना। एक ने कहा- फिर बिग बॉस में आकर माफी मांगेगा। एक ने लिखा- बेटा करियर खत्म हो जाएगा, किसके बारे में बोल रहा है। समय के इस वीडियो पर एक ने कहा- भाई सलमान खान से मजाक नहीं।

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सलमान खान का लुक हुआ था वायरल

बता दें, लगान के 25 साल पूरे होने के मौके पर सलमान खान आमिर खान की एक पार्टी में पहुंचे। पार्टी में सलमान खान के लुक ने फैंस को हैरान कर दिया। सलमान खान सलमान खान बाल्ड लुक (गंजे) में देखे गए। सलमान खान का ये नया लुक फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि सलमान खान का ये लुक शायद तेरे नाम के सीक्वल के लिए है। आमिर खान की पार्टी में सलमान खान बाल्ड लुक के साथ ऑल ब्लैक लुक में नजर आए थे। उन्होंने ब्लैक वेस्ट के साथ लेदर जैकेट और ब्लैक जींस कैरी की।

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समय रैना की बात करें तो जल्द ही वो अपने पॉपुलर शो इंडियाज गॉट लेटेंट के सीजन 2 के साथ वापसी करने को तैयार हैं। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो सकता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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