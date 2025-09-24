सलमान खान ने कटरीना कैफ को दी प्रेग्नेंसी की बधाई? वायरल पोस्ट पर लोग ले रहे मजे

कटरीना कैफ और विकी कौशल के गुडन्यूज वाले पोस्ट को लोग सलमान खान के इंस्टाग्राम से पोस्ट देखकर चौंक रहे हैं। इस पोस्ट में बधाई दी गई है। यहां जानें क्या है पूरा मामला।

कटरीना कैफ और विकी कौशल ने होने वाले बच्चे की खबर दी तो उनके सारे फैन्स के बीच खुशी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बच्चे के नाम भी सुझाने लगे हैं। इस बीच एक पोस्ट दिख रहा है, जिसमें सलमान खान की तरफ से विकी और कटरीना को बधाई दी गई है। इस बधाई संदेश पर लोगों के मजेदार कमेंट्स दिख रहे हैं। दरअसल यह फेक पोस्ट है। कई लोग सलमान के अकाउंट पर चेक करने पहुंचे तो कुछ लिख रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट करके डिलीट कर दिया।

शेयर किया फेक पोस्ट कटरीना कैफ और विकी कौशल बॉलीवुड फैन्स के चहेते कपल हैं। उनकी शादी के बाद से लोग कटरीना की प्रेग्नेंसी के कयास लगा रहे हैं। अब फाइनली विकी-कटरीना ने एक प्यारा सा पोस्ट करके लोगों को बताया है कि वे पेरेंट्स बनने वाले हैं। उनके पोस्ट के बाद लोगों ने खुराफात शुरू कर दी है और कई तरह के मीम्स सर्कुलेट होने लगे। ट्विटर पर पोस्ट घूम रहा है जिसमें सलमान के अकाउंट से विकी और कटरीना का प्रेग्नेंसी पोस्ट दिख रहा है। साथ में बधाई दी गई है और हार्ट इमोजी है।



