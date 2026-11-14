क्या सलीम-जावेद की जोड़ी की वजह से खत्म हुआ था राजेश खन्ना का करियर, यहां पढ़ें दोनों के मतभेद का किस्सा

राजेश खन्ना ने जितनी शोहरत हासिल की, उतना ही उन्होंने बुरा वक्त भी देखा। जब राजेश खन्ना का बुरा वक्त शुरू हुआ तो उस वक्त मीडिया में ऐसी बातें होती थीं कि सलीम-जावेद की जोड़ी ने जानबूझकर राजेश खन्ना का पतन प्लान किया। आइए जानते हैं इस बारे में सलमान खान के पिता क्या सोचते हैं।

राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी उस वक्त फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी थी जैसी उस वक्त तक शायद किसी भी स्टार ने नहीं देखी थी। राजेश खन्ना ने अपने करियर में अपार सफलता हासिल की, लेकिन फिर उन्होंने करियर में पतन भी झेला। राजेश खन्ना के पतन की कई वजह बताई जाती हैं। इनमें से एक वजह थी उनका व्यवहार। राजेश खन्ना के जीवन पर लिखी किताब 'कुछ तो लोग कहेंगे' में कई मौकों पर दावा किया गया है कि सेट पर राजेश खन्ना बहुत नखरे दिखाते थे, वो सेट पर कभी टाइम से नहीं पहुंचते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई राजेश खन्ना के खिलाफ कुछ बोलता था तो राजेश खन्ना उनसे नाराज हो जाते थे।

अमिताभ के आने से डगमगाया राजेश खन्ना का स्टारडम? राजेश खन्ना के पतन का एक कारण अमिताभ बच्चन को भी बताया जाता है। राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बन चुके थे, ऐसे वक्त में अमिताभ बच्चन की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हुई थी। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ भी फिल्में कीं। उन फिल्मों में जितना प्यार राजेश खन्ना को मिला, उतना ही प्यार अमिताभ बच्चन के किरदारों को मिला।

सलीम-जावेद और राजेश खन्ना की हिट थी जोड़ी राजेश खन्ना की कई फिल्मों के राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर रहे थे। उन्होंने राजेश खन्ना के लिए कई ऐसी फिल्में लिखीं जिन्होंने सुपरस्टार की सफलता में चार चांद लगाए। सलीम-जावेद की जोड़ी और राजेश खन्ना एक टीम बन चुके थे। लेकिन फिर इस टीम में कुछ नाराजगी आ गई और सलीम-जावेद की जोड़ी भी राजेश खन्ना से दूर हो गई। उस वक्त मीडिया में ऐसा दावा किया जाता था कि अमिताभ को हीरो बनाने के लिए सलीम-जावेद की जोड़ी ने राजेश खन्ना के पतन का प्लान किया। इस बारे में 'कुछ तो लोग कहेंगे' के लेखक यासिर उस्मान ने सलीम खान से बात की थी।

किस बात से सलीम-जावेद से नाराज हुए थे राजेश खन्ना? किताब के मुताबिक, सलीम खान से जब राजेश खन्ना से मतभेद के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, "एक फिल्म थी 'भोला-भाला'। वो एक मराठी फिल्म पर आधारित थी। उसे वो (राजेश खन्ना) हिंदी में करना चाहते थे, तो हमें (सलीम-जावेद) स्क्रीनप्ले लिखने को कहा। उसमें उन्होंने डबल रोल करना चाहा। क्रिएटिवली हम इस पर बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने 'हाथी मेरे साथी' के वक्त हमें सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने हमें ब्रेक नहीं दिया था। हमें तो सिप्पी फिल्म्स में पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। उसके बाद वो वहां आए, फिल्म 'अंदाज' में। मगर वो ये समझते थे कि इनको (सलीम-जावेद) मैंने ब्रेक दिया है, इनको मैंने सपोर्ट किया है और ये मुझसे असहमत हो रहे हैं। ये असहमति उन्हें बर्दाश्त नहीं थी।"

जब अमिताभ के साथ काम करने लगी सलीम-जावेद की जोड़ी सलीम खान आगे बताते हैं कि फिर ‘जंजीर’ आई तो अमिताभ एक हीरो के तौर पर उभरे। फिर सलीम-जावेद की जोड़ी ने अमिताभ के साथ ‘दीवार’ की। इससे राजेश खन्ना को लगने लगा कि ये लोग मेरे साथ हैं और फिर भी अमिताभ बच्चन के लिए फिल्में लिख रहे हैं।

क्या सलीम-जावेद ने की थी राजेश खन्ना का करियर खत्म करने की प्लानिंग? सलीम खान से आगे पूछा गया कि अब भी ऐसा दावा किया जाता है कि सलीम खान और जावेद अख्तर ने जानबूझकर राजेश खन्ना के करियर को खत्म करने की प्लानिंग की और एक तरह से अमिताभ के मजबूत रोल लिखे ताकि वो हीरो बन सकें? इस बारे में बात करते हुए सलीम खान ने कहा, "एक लाइन थी…हमने उसको हाथ लगाए बगैर बड़ी लाइन खींच दी। जानबूझकर होने का सवाल ही नहीं उठता। आप किसी की सफलता को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं।"