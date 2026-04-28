आलिया भट्ट के मिलान फैशन वीक के लेदर आउटफिट पर क्या रुपाली गांगुली ने उठाया सवाल?
रुपाली गांगुली ने आलिया भट्ट से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद क्या बवाल होगा यह तो वक्त ही बताएगा।
रुपाली गांगुली कई बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए सुर्खियों में रहती हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया एक पोस्ट को री पोस्ट कर विवाद खड़ा कर दिया है। यह पोस्ट और किसी से नहीं बल्कि आलिया भट्ट से जुड़ा है। दरअसल, रुपाली ने जिस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर री शेयर किया है उसमें आलिया के मिलान फैशन वीक के लेदर आउटफिट की आलोचना हो रही है।
क्या है आलिया को लेकर शॉकिंग दावा
दरअसल, साई लोहित नाम के एक शख्स ने आलिया का वीडियो शेयर किया है और दावा किया कि आलिया ने जानवर की खाल से बने कपड़ों को यूज किया है। रुपाली ने इस वीडियो को री शेयर किया है, लेकिन उसको साथ कुछ लिखा नहीं है। लेकिन लोगों का अनुमान लग रहा है कि एक्ट्रेस ने इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है उस शख्स को।
उस शख्स ने यह भी कहा कि कैसा लगेगा अगर आपकी कैट के साथ भी ऐसा हो। खैस अब यह दावा कितना सच है और झूठ इस बारे में तो आलिया खुद ही बताएंगी।
रुपाली को है जानवरों से प्यार
बता दें कि रुपाली को जानवरों से बहुत प्यार है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक इंटरव्यू में रुपाली ने कहा था कि उन्हें लगता है उनके अंदर एक टाइग्रेस की स्पिरिट है, एक हाथी की आत्मा और एक कुत्ते की लॉयलटी है।
उन्होंने यह भी कहा था कि मैं अपने फर बेबीज के बिना नहीं रह सकती।
अनुपमा से घर-घर फेमस रुपाली
रुपाली पिछले कई सालों से शो अनुपमा कर रही हैं और इस शो के जरिए वह टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। दर्शक उन्हें काफी पसंद करते हैं। वह घर-घर में अनुपमा के नाम से ही जानी जाती हैं।
आलिया भट्ट की फिल्में
वहीं आलिया की बात करें तो वह लास्ट फिल्म जिगरा में नजर आई थीं। हालांकि फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अब वह जल्द 2 फिल्मों में नजर आने वाली हैं एक तो अल्फा और दूसरी लव एंड वॉर। अल्फा में वह एक्शन करती दिखेंगी जो यश राज फिल्म्स की है। फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं।
वहीं लव एंड वॉर में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में हैं। रणबीर और विकी के साथ आलिया की यह दूसरी फिल्म है। रणबीर के साथ वह पहले ब्रह्मास्त्र में काम कर चुकी हैं और विकी के साथ फिल्म राजी में। वहीं रणबीर और विकी साथ में संजू में काम कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
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