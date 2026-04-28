Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आलिया भट्ट के मिलान फैशन वीक के लेदर आउटफिट पर क्या रुपाली गांगुली ने उठाया सवाल?

Apr 28, 2026 11:19 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

रुपाली गांगुली ने आलिया भट्ट से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद क्या बवाल होगा यह तो वक्त ही बताएगा।

आलिया भट्ट के मिलान फैशन वीक के लेदर आउटफिट पर क्या रुपाली गांगुली ने उठाया सवाल?

रुपाली गांगुली कई बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए सुर्खियों में रहती हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया एक पोस्ट को री पोस्ट कर विवाद खड़ा कर दिया है। यह पोस्ट और किसी से नहीं बल्कि आलिया भट्ट से जुड़ा है। दरअसल, रुपाली ने जिस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर री शेयर किया है उसमें आलिया के मिलान फैशन वीक के लेदर आउटफिट की आलोचना हो रही है।

क्या है आलिया को लेकर शॉकिंग दावा

दरअसल, साई लोहित नाम के एक शख्स ने आलिया का वीडियो शेयर किया है और दावा किया कि आलिया ने जानवर की खाल से बने कपड़ों को यूज किया है। रुपाली ने इस वीडियो को री शेयर किया है, लेकिन उसको साथ कुछ लिखा नहीं है। लेकिन लोगों का अनुमान लग रहा है कि एक्ट्रेस ने इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है उस शख्स को।

रुपाली गांगुली पोस्ट

उस शख्स ने यह भी कहा कि कैसा लगेगा अगर आपकी कैट के साथ भी ऐसा हो। खैस अब यह दावा कितना सच है और झूठ इस बारे में तो आलिया खुद ही बताएंगी।

ये भी पढ़ें:अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली ने देखे धुरंधर 2 के सीन, बोली-मैंने रिवाइंड…

रुपाली को है जानवरों से प्यार

बता दें कि रुपाली को जानवरों से बहुत प्यार है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक इंटरव्यू में रुपाली ने कहा था कि उन्हें लगता है उनके अंदर एक टाइग्रेस की स्पिरिट है, एक हाथी की आत्मा और एक कुत्ते की लॉयलटी है।

उन्होंने यह भी कहा था कि मैं अपने फर बेबीज के बिना नहीं रह सकती।

अनुपमा से घर-घर फेमस रुपाली

रुपाली पिछले कई सालों से शो अनुपमा कर रही हैं और इस शो के जरिए वह टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। दर्शक उन्हें काफी पसंद करते हैं। वह घर-घर में अनुपमा के नाम से ही जानी जाती हैं।

ये भी पढ़ें:प्रियंका, आलिया, कटरीना के बिना जी ले जरा बनाएंगे फरहान? बोले- पसंद नहीं…

आलिया भट्ट की फिल्में

वहीं आलिया की बात करें तो वह लास्ट फिल्म जिगरा में नजर आई थीं। हालांकि फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। अब वह जल्द 2 फिल्मों में नजर आने वाली हैं एक तो अल्फा और दूसरी लव एंड वॉर। अल्फा में वह एक्शन करती दिखेंगी जो यश राज फिल्म्स की है। फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं।

ये भी पढ़ें:आलिया करेंगी 33 साल बड़े शाहरुख संग रोमांस, किंग खान ने किया सलमान को रिप्लेस

वहीं लव एंड वॉर में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में हैं। रणबीर और विकी के साथ आलिया की यह दूसरी फिल्म है। रणबीर के साथ वह पहले ब्रह्मास्त्र में काम कर चुकी हैं और विकी के साथ फिल्म राजी में। वहीं रणबीर और विकी साथ में संजू में काम कर चुके हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Alia Bhatt Rupali Ganguly

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।