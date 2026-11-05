युजवेंद्र चहल ने क्या प्रेग्नेंट धनश्री को दिया था धोखा? आरजे महवश के वायरल वीडियो का ये है सच
आरजे महवश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कुछ ऐसा कह देती हैं कि लोग उसे युजवेंद्र चहल से जोड़ने लगते हैं। जानें क्या है उसका पूरा सच।
आरजे महवश और युजवेंद्र चहल का नाम कुछ समय पहले काफी जोड़ा गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि धनश्री से तलाक के बाद चहल, महवश को डेट कर रहे हैं। लेकिन फिर खबर आई कि दोनों अब साथ नहीं हैं। खैर इस बीच अब महवश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह बता रही हैं कि किसी ने अपनी पत्नी को तब चीट किया जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी।
महवश ने चीटिंग को लेकर क्या कहा
दरअसल, पिंकविला से बात करते हुए आरजे महवश ने कहा, ‘ओह गॉड जिस चीज से ऊपर वाला आपको बचाता है। ये आदमी का तलाक हो गया क्योंकि वह अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को चीट कर रहा था। एक बार जो चीटर होता है वो हमेशा होता है और उसे कोई नहीं बदल सकता।’
क्या है सच
महवश की इस बात को सुनकर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वह चहल को लेकर तो नहीं बोल रहीं। लेकिन वह अपने को लेकर बोल रही हैं जब वह 19 साल की थीं और उन्हें एक लड़के ने चीट किया था।
कहां मिली थीं उस शख्स से
वहीं इसी पॉडकास्ट के दूसरे पार्ट में वह बताती हैं कि कैसे वह उस लड़के से फेसबुक के जरिए मिलीं जब वह अलीगढ़ में थीं और वो लड़का भी वहीं से था। वहीं बता दें कि चहल हरियाणा से हैं।
धनश्री और चहल के बारे में जानें
युजवेंद्र चहल और धनश्री के बारे में बता दें कि दोनों 2020 कोविड 19 के दौरान मिले लॉकडाउन में ऑनलाइन डांस क्लास के दौरान। दिसंबर 2020 में उन्होंने शादी की जो काफी ग्रैंड थी। अचानक फिर दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी और फिर 2025 में दोनों का तलाक हो गया।
धनश्री शो राइज एंड फॉल सीजन 1 में नजर आई थीं और इस दौरान कुब्रा सैत ने जब धनश्री से पूछा था कि उन्हें पहली बार कब एहसास हुआ कि युजवेंद्र के साथ उनकी शादी नहीं चलेगी तो इस पर धनश्री ने कहा था, पहले ही साल। दूसरे महीने उसे पकड़ लिया था। धनश्री का ये स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था और सबको चौंका दिया था।
वहीं तलाक के बाद चहल, महवश के साथ काफी नजर आते थे। चहल के हर मैच में महवश जाती थीं और उनके साथ फोटोज शेयर करती थीं। लेकिन अब दोनों के बीच भी दूरी आ गई है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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