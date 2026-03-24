क्या बादशाह ने ईशा से कर ली गुपचुप शादी? पंजाबी एक्ट्रेस की मां ने तस्वीरें पोस्ट कर दिया आशीर्वाद
बादशाह के फैन्स उनकी शादी की फोटोज और वीडियोज देखकर शॉक्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। दुलहन की मां ने आशीर्वाद के साथ तस्वीरों का पोस्ट डाला है। जानें पूरा मामला क्या है।
रैपर बादशाह बीते कुछ समय से अपने एक गाने को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में हैं। अब कुछ वायरल तस्वीरों और क्लिप्स ने उनके फैन्स को झटका दिया है। तस्वीरों और वीडियो को देखकर लग रहा है कि बादशाह ने चुपचाप शादी कर ली है। उनके दुलहन के रूप में एक्ट्रेस ईशा रिखी दिख रही हैं। ये फोटोज उनकी मां ने शेयर की हैं। बता दें कि ईशा और बादशाह के लिंकअप की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। हालांकि इस पर बादशाह या ईशा की तरफ से कोई बयान नहीं था। वहीं उनकी शादी की खबर की भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी है।
शेयर कीं शादी की फोटोज
ईशा रिखी की मां पूनम रिखी के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने बादशाह के फैन्स को तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने बादशाह और ईशा की तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें दोनों दूल्हा-दुलहन बने दिख रहे हैं, साथ में लिखा है, गॉड ब्लेस यू। पोस्ट पर लोग बधाई दे रहे हैं। उन्होंने एक क्लिप भी शेयर की है जिसमें पंडितजी मंत्र पढ़ रहे हैं और बादशाह और ईशा फेरे ले रहे हैं। फोटोज में उनके घर के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। बता दें कि करीब 5 साल से दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आ रही हैं।
मंडप में मजाक करते दिखे बादशाह
ईशा की मां ने जो क्लिप पोस्ट की है, उसमें एक में बादशाह और ईशा एक-दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं। मजाक में बादशाह ईशा का गला कसने की एक्टिंग करते हैं। इसके बाद परिवार के साथ कई फोटोज हैं। फोटोज में अलग-अलग रस्में दिख रही हैं। कुछ फोटोज में घरवाले आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ईशा की मां ने अलग से एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उनके ये सारे पोस्ट 24 मार्च 2026 के हैं।
पहले हो चुकी है बादशाह की शादी
बादशाह तलाकशुदा हैं। उनकी एक्स वाइफ का नाम जैस्मिन मसीह है। दोनों की जान-पहचान फेसबुक पर हुई थी इसके बाद प्यार हुआ। फिर दोनों ने 2012 में शादी कर ली। बादशाह और जैस्मिन की एक बेटी भी है जिसका जन्म 2017 में हुआ था। बादशाह और ईशा की डेटिंग की खबरें 2022 में आई थीं। दोनों ने इस पर कभी कोई बयान नहीं दिया। फिलहाल बादशाह की शादी की खबरों पर ऑफिशियल बयान का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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