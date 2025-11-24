रणबीर कपूर ने रामायण के लिए सात्विक डायट के दावों के बीच खाया जंगली मटन और पाया? लोग कर रहे ट्रोलिंग

संक्षेप: रणबीर कपूर रामायण के लिए सात्विक डायट ले रहे हैं, यह दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा चुका है। अब उनकी फैमिली डाइनिंग का एक शो वायरल है जिसमें वह अपने खानदान के साथ हैं और वहां नॉन-वेज खाना भी सर्व किया गया है।

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। शो की तैयारी के लिए रणबीर ने नॉनवेज और शराब छोड़ दी, ऐसे कई दावे सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। अब नेटफ्लिक्स शो डाइनिंग विद कपूर्स देखने कई दर्शकों के सामने उन दावों पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इस शो में रणबीर उनके फैमिली लंच का हिस्सा थे जिसके मेन्यू में ज्यादातर चीजें नॉन-वेज थीं। अब सोशल मीडिया पर पर रणबीर की पीआर टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

रणबीर के फैमिली लंच पर भड़के लोग नेटफ्लिक्स शो डाइनिंग विद कपूर्स चर्चा में है। इसमें राज कपूर का खानदान उनकी 100वीं वर्षगाठ के उपलक्ष्य में इकट्ठा है। सब साथ में मिलकर हंसी-मजाक करते और खाना खाते हैं। शो में करीना, करिश्मा, रणबीर, आदर जैन, अगस्त्या नंदा, नव्या नंदा सहित कपूर फैमिली से जुड़े कई लोग मौजूद थे। इस लंच के मेन्यू में फिश करी, जंगली मटन और पाया जैसी डिशेज थीं और रणबीर कपूर भी अपने परिवार के साथ खाना खाते दिखाई दिए। हालांकि मेन्यू में मैक ऐंड चीज और दाल भी थी। रणबीर को शो में नॉनवेज खाते नहीं दिखाया गया, वह मैक ऐंड चीज खाते ही दिखे हैं। हालांकि वह लंच टेबल पर थे और अब अब उनकी ट्रोलिंग हो रही है।

क्या है सोशल मीडिया बज अब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। Reddit पर पोस्ट किया गया है, रणबीर कपूर के पीआर ने झूठ बोला कि वह रामायण की शूटिंग के वक्त हर तरह का मांस खाने से बच रहे हैं जबकि डाइनिंग विद कपूर्स में हमने देख लिया कि वो सारे दावे झूठ के सिवा और कुछ नहीं हैं। एक कमेंट है, रणबीर कपूर की पीआर टीम ने दावा किया कि उन्होंने रामायण में भगवान राम का रोल निभाने के सम्मान में नॉन वेज छोड़ दिया लेकिन वह अपने परिवार के साथ फिश करी, मटन और पाया का मजा लेते देखे गए। रणबीर कपूर का पीआर बॉलीवुड में सबसे इफेक्टिव है।



