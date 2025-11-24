Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdid Ranbir eat paya fish curry at amid sattvic diet claim for Ramayana people troll him after Dining with the Kapoor
रणबीर कपूर ने रामायण के लिए सात्विक डायट के दावों के बीच खाया जंगली मटन और पाया? लोग कर रहे ट्रोलिंग

रणबीर कपूर ने रामायण के लिए सात्विक डायट के दावों के बीच खाया जंगली मटन और पाया? लोग कर रहे ट्रोलिंग

संक्षेप:

रणबीर कपूर रामायण के लिए सात्विक डायट ले रहे हैं, यह दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा चुका है। अब उनकी फैमिली डाइनिंग का एक शो वायरल है जिसमें वह अपने खानदान के साथ हैं और वहां नॉन-वेज खाना भी सर्व किया गया है।

Mon, 24 Nov 2025 06:26 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। शो की तैयारी के लिए रणबीर ने नॉनवेज और शराब छोड़ दी, ऐसे कई दावे सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। अब नेटफ्लिक्स शो डाइनिंग विद कपूर्स देखने कई दर्शकों के सामने उन दावों पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इस शो में रणबीर उनके फैमिली लंच का हिस्सा थे जिसके मेन्यू में ज्यादातर चीजें नॉन-वेज थीं। अब सोशल मीडिया पर पर रणबीर की पीआर टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रणबीर के फैमिली लंच पर भड़के लोग

नेटफ्लिक्स शो डाइनिंग विद कपूर्स चर्चा में है। इसमें राज कपूर का खानदान उनकी 100वीं वर्षगाठ के उपलक्ष्य में इकट्ठा है। सब साथ में मिलकर हंसी-मजाक करते और खाना खाते हैं। शो में करीना, करिश्मा, रणबीर, आदर जैन, अगस्त्या नंदा, नव्या नंदा सहित कपूर फैमिली से जुड़े कई लोग मौजूद थे। इस लंच के मेन्यू में फिश करी, जंगली मटन और पाया जैसी डिशेज थीं और रणबीर कपूर भी अपने परिवार के साथ खाना खाते दिखाई दिए। हालांकि मेन्यू में मैक ऐंड चीज और दाल भी थी। रणबीर को शो में नॉनवेज खाते नहीं दिखाया गया, वह मैक ऐंड चीज खाते ही दिखे हैं। हालांकि वह लंच टेबल पर थे और अब अब उनकी ट्रोलिंग हो रही है।

क्या है सोशल मीडिया बज

अब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। Reddit पर पोस्ट किया गया है, रणबीर कपूर के पीआर ने झूठ बोला कि वह रामायण की शूटिंग के वक्त हर तरह का मांस खाने से बच रहे हैं जबकि डाइनिंग विद कपूर्स में हमने देख लिया कि वो सारे दावे झूठ के सिवा और कुछ नहीं हैं। एक कमेंट है, रणबीर कपूर की पीआर टीम ने दावा किया कि उन्होंने रामायण में भगवान राम का रोल निभाने के सम्मान में नॉन वेज छोड़ दिया लेकिन वह अपने परिवार के साथ फिश करी, मटन और पाया का मजा लेते देखे गए। रणबीर कपूर का पीआर बॉलीवुड में सबसे इफेक्टिव है।

लोगों ने किया ट्रोल

इस पर एक कमेंट है, मुझे याद है जब इस तरह के आर्टिकल आए तो रणबीर का पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि उन्हें बीफ बहुत पसंद है, इसकी और इसकी वाइफ की पीआर टीम एकदम मूर्ख है। एक ने लिखा है, कल आर्टिकल आएगा कि रणबीर को अलग खाना दिया गया था क्योंकि वह फिल्म की वजह से ये सब ना खाने की कसम खा चुके हैं। इस पर किसी ने लिखा है कि यह भी आ सकता है कि रणबीर का खाना अलग किचन में बना और यह शो रामायण से शूट के पहले का है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Ranbir Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।