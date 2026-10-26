'रामायण' के मेकर्स को 'आदिपुरुष' से मिली यह सीख? क्या अनजाने में फायदा दे गई यह चीज?
रामायण की कहानी पर ही बेस्ड फिल्म आदिपुरुष बुरी तरह पिटी थी। यही वजह है कि अब नितेश तिवारी की फिल्म को लेकर दर्शक बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार चीजें अलग हैं।
साल 2023 में फिल्म 'आदिपुरुष' की रिलीज से पहले भी कुछ-कुछ ऐसा ही बज बना हुआ था, जैसा आज 'रामायण' को लेकर बना हुआ है। लोगों को लग रहा था कि यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और कामयाब रिलीज में से एक होगी। हालांकि VFX जैसी चीजों को लेकर बीच-बीच में ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन असली हंगामा तो फिल्म की रिलीज के बाद हुआ। जब फिल्म में डायलॉग्स से लेकर विजुअल कॉन्टेंट तक पर लोगों ने सवाल उठा दिए। तगड़ी ट्रोलिंग हुई और रातोंरात फिल्म का बायकॉट शुरू हो गया। अब ऐसा लगता है कि 'रामायण' को प्लान करने से पहले मेकर्स ने 'आदिपुरुष' पर तगड़ी स्टडी की है।
विवादों के बावजूद बना था बज
नितेश तिवारी की 'रामायण' थिएटर्स में 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर इस मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि इसे 'आदिपुरुष' की वजह से एक अनचाहा फायदा होगा। तो क्या वाकई 'आदिपुरुष' की नाकामी ने 'रामायण' को कामयाब होने के लिए अनचाहे में एक बड़ा मौका दे दिया है? बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'आदिपुरुष' से मिली सबसे बड़ी सीखों में से एक को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। विवादों के बावजूद इस फिल्म ने शुरू में जबरदस्त क्रेज क्रिएट किया था।
यहां हुई 'आदिपुरुष' से गलती
थिएटर्स में शुरू में भारी तादात में लोग पहुंचे थे। आदिपुरुष के नाकाम होने की एक बड़ी वजह यह थी कि आदिपुरुष को अपने विषय की ही जानकारी नहीं थी। प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्म को सुर्खियां तो मिल गईं, लेकिन जब रिलीज के बाद लोगों ने इसे तथ्यों और धार्मिक कसौटियों पर इसे कसना शुरू किया, तो चीजें बिगड़ने लगीं। इस फिल्म ने दिखाया कि कैसे 'रामायण' थिएटर्स में बेहिसाब भीड़ खींचने की काबिलियत रखती है, लेकिन साथ ही अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क भी समेटे हुए है। जरा सी चूक बड़ी गड़बड़ कर सकती थी।
मेकर्स को साफ हो गई ये चीजें
'आदिपुरुष' को खराब VFX, डायलॉग्स और प्रेजेंटेशन के चलते ट्रोल किया गया। हालांकि इसकी शुरुआती बंपर ओपनिंग ने रामायण को एक फिल्म के तौर पर देखने की दर्शकों में मौजूद बड़ी ख्वाहिश को सामने लाया। इसने यह साबित कर दिया कि दर्शकों में रामायण की कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का जबरदस्त उत्साह और एक्साइटमेंट मौजूद है। इसके अलावा यह भी समझ आया कि दर्शक रामायण के किरदारों को जैसे वो हैं, वैसा ही देखने को लेकर कितने गंभीर हैं। अब देखना यह है कि क्या नितेश तिवारी 'रामायण' को दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतार पाएंगे।
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