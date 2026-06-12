उदय और मजनू भाई जैसे कहां से लाओगे...क्या नाना पाटेकर ने वेलकम टू द जंगल में ना होने पर कसा तंज, जानें सच
वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और फैंस ने इसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर को मिस किया है। इस बीच एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हो गया है। इस बार फिल्म में काफी बड़ी कास्ट है जैसे सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, विंदु दारा सिंह और उर्वशी रौतेला हैं। हालांकि पहले दोनों पार्ट में नाना पाटेकर और अनिल कपूर थे, लेकिन तीसरे में दोनों नहीं हैं।
क्या वायरल हो रहा पोस्ट
नाना पाटेकर और अनिल कपूर को फैंस काफी मिस कर रहे हैं। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नाना ने तंज कसा है।
दरअसल, एक स्क्रीनशॉट ऑलाइन वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नाना ने पोस्ट किया है कि 25 एक्टर्स को तो ले लोगे, लेकिन उदय शेट्टी और मजनू भाई जैसा ऑरा कहां से लाओगे।
एआई जनरेटेड है पोस्ट
हालांकि बता दें कि यह पोस्ट एआई जनरेटेड है। नाना पाटेकर ने कोई कमेंट नहीं किया है वेलकम टू द जंगल को लेकर।
अक्षय ने कहा दोनों को किया मिस
बता दें कि ट्रेलर लॉन्च के दौरान हमने उन दोनों को बहुत मिस किया, लेकिन उन दोनों के भाई इधर आए थे दो सुनील शेट्टी और अरशद वारसी निभा रहे हैं। तो भाई इधर आए थे तो ऐसे स्क्रिप्ट बनी थी।
दरअसल, फिल्म में सुनील शेट्टी ने उदय के भाई और अरशद ने मजनू का भाई का किरदार निभाया है।
किया दिखाया ट्रेलर में
ट्रेलर में दिखाया गया कि एक फ्लॉप एक्टर अपने करियर को बचाने के लिए एक सुपरहिट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस जो किरदार निभा रही हैं, उसके साथ फिल्म करता है। फिल्म की कास्ट और क्रू एक गांव में जाती है। लेकिन वहां गांव वाले सोचते हैं कि ये सच के आर्मी वाले हैं और उनसे वहां के एक गुंडे गैंग लीडर जैकी श्रॉफ से बचाने के लिए बोलते हैं। इस फेक फिल्म का बजट 2000 करोड़ है।
वेलकम का तीसरा इन्स्टॉलमेंट
बता दें कि वेलकम साल 2007 में आई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल लीड रोल में थे। इसके बाद 2015 में फिल्म वेलकम बैक आई जिसमें जॉन अब्राहम, श्रुति हासन, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में हैं। अब तीसरा इंन्स्टॉलमेंट आ गया है जो 26 जून को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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