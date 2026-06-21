मीनाक्षी शेषाद्रि के प्यार में कुमार सानू ने गाया था ‘जब कोई बात बिगड़ जाए’? सिंगर ने बताया सच
Kumar Sanu Affair Rumours: कई बार ऐसा दावा किया जाता है कि कुमार सानू ने मीनाक्षी शेषाद्रि के प्यार में जब कोई बात बिगड़ जाए गाया था। अब कुमार सानू ने उस लव अफेयर की अफवाहों की सच्चाई बताई है।
साल 1990 में आई फिल्म जुर्म का गाना जब कोई बात बिगड़ जाए एक सदाबहार गाना है। इस गाने को कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया था। पर इस गाने को लेकर अक्सर ये दावा किया जाता है कि इस गाने को कुमार सानू ने मीनाक्षी शेषाद्रि के प्यार में गाया था। अब कुमार सानू ने मीनाक्षी शेषाद्रि संग लव अफेयर की अफवाहों पर अपनी बता सामने रखी है। कुमार सानू ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये गाना मीनाक्षी के प्यार मे गाया। उन्होंने मीनाक्षी संग अफेयर की बातों को भी गलत बताया।
क्या मीनाक्षी शेषाद्री के साथ था कुमाप सानू का अफेयर?
शुभांकर मिश्रा के साथ खास बातचीत में कुमार सानू से उनके और मीनाक्षी के लव अफेयर की अफवाहों पर सवाल हुआ। उनसे पूछा गया कि क्या उनका अफेयर था मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ? इसपर सिंगर ने जवाब दिया- बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त तो उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी।
दुबई में पहली बार हुई मीनाक्षी शेषाद्री से मुलाकात
कुमार सानू ने आगे कहा, “इसको क्रिएट (अफवाहों) किया गया था। क्रिएट इसलिए किया गया था…कि किसी को बचना है तो हम दोष देकर फिर बच सकते हैं। सवाल ही नहीं है (अफेयर का) न कभी उनसे मुलाकात हुई, न कभी देखा उनको। अभी दुबई में कोई अवॉर्ड फंक्शन था, उसमें हमारी मुलाकात हुई पहली बार।”
मीनाक्षी की कुमार सानू ने की तारीफ
कुमार सानू ने कहा कि 38-40 साल बाद तो हमारी मुलाकात हुई। कुमार ने बताया कि दुबई में जब उनकी और मीनाक्षी की मुलाकात हुई तो उन्होंने कुमार सानू से कहा कि ये क्या सब छप रहा है। कुमार सानू ने कहा कि वो बहुत अच्छी और सम्मानित महिला हैं। कुमार ने कहा कि ये बिल्कुल सच नहीं है। मैंने उन्हें देखा तक नहीं था जब ये अफेयर की बात चली थी।
साल 1983 में रिलीज हुई थी एक्ट्रेस की पहली फिल्म
मीनाक्षी शेषाद्री की बात करें तो वो अपने वक्त की काफी लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में शानदार काम किया। मीनाक्षी ने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म पेंटर बाबू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। मीनाक्षी को दामिनी, घातक, हीरो, घायल, जुर्म, घर परिवार और आदमी खिलौना है जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
जब कोई बात फिल्म जुर्म का गाना है। इस गाने को मीनाक्षी शेषाद्री और विनोद खन्ना पर फिल्माया गया है। इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था राजेश रौशन ने। वहीं, फिल्म के गाने लिखे थे इंदीवर और पयाम सईदी ने।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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