कटरीना कैफ ने विकी कौशल संग की प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट? जानें वायरल पोस्ट का सच

विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को अब 4 साल होने वाले हैं। इस बीच कई बार कटरीना के प्रेग्नेंसी की खबरें आईं, लेकिन हर बार वे खबरें गलत साबित होती। अब एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि विकी और कटरीना ने प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट की है।

कटरीना कैफ और विकी कौशल का कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कटरीना कुछ सूज कपड़े पहने नजर आ रही थीं। हर बार की तरह फिर इस बार भी एक्ट्रेस के प्रेग्नेंसी की खबरों को और हवा मिल गई। वहीं इस बीच कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कटरीना और विकी ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है। इतना ही नहीं उसमें यह भी दावा किया गया कि बेबी अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है।

क्या है पोस्ट में पोस्ट में लिखा था कि 2025 में हम 3 मेंबर का परिवार बन जाएंगे। यह पोस्ट कई इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि यह पोस्ट फेक है। दोनों ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है।

बता दें कि 30 जुलाई को विकी और कटरीना मुंबई से अलीबाग गए थे और इसी दौरान का दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस दौरान कटरीना ने व्हाइट शर्ट पहनी थी जो काफी लूज थी।

विकी और कटरीना ने साल 2021 में शादी की थी और फैंस तबसे ही दोनों के बेबी का इंतजार कर रहे हैं।

प्रोफेशनल लाइफ दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो विकी अब संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर नजर आएंगे। फिल्म 2026 में रिलीज होगी। वहीं कटरीना की बात करें तो वह लास्ट टाइगर 3 में नजर आई थीं। इसके बाद से उन्होंने किसी नई फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है।