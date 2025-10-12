करण जौहर ने क्या आर्यन और समीर वानखेड़े केस को लेकर शाहरुख खान पर कसा तंज? बोले- आप क्या...

करण जौहर और शाहरुख खान अच्छे दोस्त हैं और कई सालों से एक-दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन हाल ही में फिल्मफेयर अवॉर्ड के दौरान करण ने सबके सामने शाहरुख पर तंज कसा।

70 फिल्मफेयर अवॉर्ड 11 अक्टूबर 2025 को हुआ और इस दौरान सभी बॉलीवुड सेलेब्स आए। अवॉर्ड सेरेमनी के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब एक वीडियो जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है करण जौहर और शाहरुख खान का। एक वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि करण ने शाहरुख को तंज कसा है।

दरअसल, शाहरुख जब करण के पास जाते हैं तो वह मस्ती करते हुए कहते हैं कि बहुत अलग रहे हो। इस पर करण कहते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करने लगा हूं आजकल।

करण ने क्या कहा शाहरुख फिर पूछते हैं कि आह तो तुम वर्क आउट कर रहे हो, क्या तुम ओजेम्पिक में जाने की तैयारी कर रहे हो? फिर शाहरुख खुद को करेक्ट करते हुए बोलते हैं कि नहीं ओलम्पिक। इस पर करण उन्हें तुरंत जवाब देते हैं कि हां वानखेडे में है ओलम्पिक आओगे?

वानखेड़े ने किया आर्यन के खिलाफ केस बता दें कि समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज और नेटफ्लिक्स पर केस किया है। उनका दावा है कि शो का एक किरदार उनकी नकल कर रहा है इसलिए उन्होंने मानहानि केस किया है।

समीर ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जबसे उन्होंने आर्यन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है जबसे उन्हें पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से काफी नफरत मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को बताया है कि मेरी बहन और बीवी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता वो भी मेरी वजह से।