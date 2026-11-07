काशवी ने लाइव स्ट्रीम पर कर लिया स्काउट ओपी से ब्रेकअप? क्रिप्टिक बातों ने बढ़ाई हलचल

Kaashvi Hiranandani News: बिग बॉस 20 के स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरन कुछ ऐसा कहा कि लोगों को लग रहा है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। आइए जानते हैं क्या बोलीं काशवी हीरानंदानी।

बिग बॉस 20 में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था जब स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी पहुंची थीं। उन्होंने लव और स्काउट के रिश्ते पर सवाल उठाए थे। अब काशवी हीरानंदानी ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स को लग रहा है कि काशवी हीरानंदानी ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है।

काशवी बोलीं- बिग बॉस को रियलिटी शो की तरह ही देखें काशवी ने लाइव स्ट्रीम के दौरान स्काउट ओपी के फैंस को संबोधित करते हुए उनके लास्ट एक्ट और लास्ट डांस के बारे में बात की। इतना ही नहीं, काशवी ने इस लाइव स्ट्रीम में दर्शकों से अनुरोध किया कि वो बिग बॉस को एक रियलिटी शो की तरह ही देखें न कि कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ में दखल दें।

काशवी ने फैंस से क्यों मांगी माफी? लाइव स्ट्रीम में काशवी ने कहा, "5 साल ही तो थे, औरों ने तो...अगर आपको पता है तो पता है। इसके बाद स्काउट ओपी के दोस्तों को संबोधित करते हुए काशवी पहले हंसी और उन्होंने कहा- 'आप लोग शो को जैसे देखो, एंजॉय करो, मजे करो'। वहीं, अपनी स्थिति पर बात करते हुए काशवी ने कहा, "मैं भी ऐसी स्थिति में नहीं रही हूं। मैं हर रोज थोड़ा-थोड़ा ले रही हूं। ऐसा रोज तो नहीं होता मेरे साथ।" उन्होंने फैंस से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर शो पर आकर उन्होंने कुछ गलत कहा हो तो वो उसके लिए माफी मांगती हैं। काशवी ने कहा, "इस शो के बारे में एक बात है कि जितना ज्यादा पोलराइज्ड (ध्रुवीकरण) चीजें होंगी, उतना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। उतना लोग और बातें करेंगे।"

काशवी की क्रिप्टिक बातों ने फैंस को सोच में डाला लाइव स्ट्रीम के अंत की तरफ काशवी कहती हैं, "सच कहूं तो ये मेरे लिए आखिरी एक्ट और आखिरी डांस है। लेकिन इस बारे में बात करना दो लोगों के बीच है।" काशवी की यही लाइनें सुनने के बाद फैंस को लग रहा है कि काशवी ने स्काउट ओपी से ब्रेकअप का ऐलान कर लिया है। हालांकि, काशवी ने ब्रेकअप को लेकर सीधे तौर पर कोई बात नहीं की है। स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी उन्हें बाहर से काफी सपोर्ट कर रही हैं। वो बिग बॉस वॉच पार्टी करती हैं। लाइव स्ट्रीम पर आकर स्काउट को सपोर्ट करती हैं।